Cus Ge – Trading Logistic Sp 1 – 3

Set: 25-18 / 21-25 / 22-25 / 24-26.

Trading Logistic La Spezia: Puccetti 4, Raso 30, Tagliatti 0, Moscarella 4, Moretti 5, Briglia 14, Giannarelli 0, Lanzoni 12, Iacopini 0, Briata libero; n.e. Figini, Biasotto, Venturini.

Cus Genova: Louza 14, Donati 5, Alloisio 11, Cassone 7, Volpe 5, Della Rosa 12, Poggio 7, liberi Alessandrini e Loconte; n.e. De Spinosa, Cafuli, Archetti, Fabbri, De Leo, Shmili.

Arbitri: Roncati e Gallazzi.

Con una prestazione buona, ancorché non impeccabile come precisato dal co-allenatore Andrea Cecchi stesso, la Trading Logistic Spezia torna alla vittoria al Palacus genovese. Egregia la reazione al primo set a favore del Cus Genova. Impressiona la trentina di punti del “bomber” Raso. Azzeccata la preferenza, si direbbe, di Moretti a Biasotto per l’occasione; vuoi per condizioni di forma e/o caratteristiche dell’avversario.

Per la cronaca fra gli spezzini Puccetti al palleggio col “top scorer” Raso opposto, al centro appunto Moretti affiancato a capitan Moscarella, di banda Lanzoni e Briglia a un certo punto rilevato da Giannarelli (Briata libero): si sono visti pure Tagliatti e Iacopini.

Adesso avanti coi recuperi… il prossimo martedì 20/4, a Lavagna contro l’ Admo, poco tempo dunque per godersi la rinascita di Genova. E anche per riposare.

Andrea Catalani