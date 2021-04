LA SPEZIA- La Trading Logistic Spezia continua a divorare recuperi, il prossimo a Lavagna avversaria l’Admo martedì 20/4, pertinente alla 6.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale (Girone A2). Si gioca alle ore 21 al Parco Tigullio lavagnese. Arbitrano Domenica Katia Forte e Ivan Tizzanini: chissà che non riportino fortuna agli spezzini, determinati a proseguire sulla via indicata dal ritorno alla vittoria sul Cus, in quel di Genova.

Biancazzurri salvo soprese in extremis al completo, solo un allenamento fra il successo genovese e quest’altra partita, quello secondo prassi del lunedì a Riccò del Golfo; partenza dal Palamariotti spezzino alle 18.

Infine questi gli ultimi recuperi che attendono gli sprugolini tutti e due alla Spezia…sabato 24 Aprile il derby di ritorno con la Zephyr Trading Valdimagra e domenica 2 Maggio ecco la visita del Global Colombo Ge. Per la cronaca c’è un altro match da recuperare che è Global Colombo-Cus sempre il 24.

Andrea Catalani