Futura Avis Bertoni Ceparana (salvo sorprese in extremis) al completo, venerdì 2/4 nel recupero della 4.a giornata in cui ospita il Colombo Genova, attualmente capolista nel Girone B della Serie C ligure maschile di pallavolo; la partita era stata rinviata per problemi di pandemia fra i genovesi.

Si gioca alla palestra ceparanese “Manzoni”, ore 20.45, arbitrano Tonino Piazza e Valerio Portaccio.

Questa ad oggi intanto la classifica nel raggruppamento: Colombo Ge punti 11, Mulattieri Creations Valdimagra 8, Bertoni Futura Avis 6, Colombiera Project 4, Villaggio Tre Stelle Chiavari 1…Bertoni Futura Ceparana una partita in meno e Colombiera una in più.