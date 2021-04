BARBARASCO- Domenica 11/4 il Podenzana Volley recupera a Barbarasco, contro il Tigullio Project, la partita ch’era “saltata” alla prima giornata di questo campionato di Serie C ligure femminile / Girone C. Si gioca alle ore 19; direttori di gara Adriana Bruno e Tonino Piazza.

Podenzanesi al gran completo, a meno di sorprese agli sgoccioli, chissà che per il fresco tecnico Lorenzo Giannoni non sia l’occasione propizia, per agguantare la sua prima vittoria (dopo il brillante successo per 3-1, ma in trasferta, all’esordio proprio contro il Tigullio Project…però a S. Margherita per quello che era il turno di ritorno) in casa: all’indomani del 3-0 inferto dalla vicecapolista del girone, l’ Admo Lavagna, nel debutto interno prima di Pasqua.

A proposito a seguire ecco il “tabellino” del confronto con le lavagnesi. Esordio da titolare in C, ivi, per la banda Benedetta Briglia. Relegata in panchina invece, causa un infortunio all’ultimo momento, il pure “martello” Gaia Bado.

Podenzana Volley – Admo Lavagna 0 – 3

SET: 20-25 in 20 minuti / 21-25 in 21 / 21-25 in 20.

Podenzana Ballerini Volley: Barbieri 1, Pinotti 8, Bacchini 4, Bartoli S. 2, Allegretto 7, Leonardi F. 6, Briglia 4, Leonardi J. libero; n.e. Della Tommasina e Bado. All. Giannoni e Cozzani.

Admo Lavagna: Domenighini 5, Rossi 8, Rissetto 3, Polanco 4, Rolleri 3, Tomà 1, Campodonico 8, Podestà 10, Malatto 1, Testini 6, Pescio libero; n.e. Riva, Mei, Marchello. All. Cremisio e Dalmaso.

Arbitri: Portaccio e Pantani.

Andrea Catalani