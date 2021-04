Giornate (anzi recuperi) decisive/i, nel Girone B della Serie C maschile ligure di pallavolo, ai fini della definizione della coppia di squadre che accompagnerà la già qualificata capolista Colombo Genova ai cosiddetti playoff regionali.

La Mulattieri Creations Valdimagra ha appena conquistato il punto che le mancava per la certezza matematica della qualificazione, strappando un punto in casa del Villaggio 3 Stelle a Chiavari, ora la Futura Avis Bertoni Ceparana potrebbe imitarla ospitando lo stesso Villaggio: si gioca infatti martedì 27/4, ore 21, alla palestra Sms ceparanese con arbitri Fabiano Mancuso e Monica Zampini. Chiavaresi ultimi in classifica e da tempo fuori corsa, nonché a loro volta costretti dai recuperi a questo “tour de force”, ceparanesi dunque motivati…ma tanto per cambiare alle prese con assenti in serie: dai palleggiatori Otgianu e Paoletti al “martello” Baldassini, passando per il “bomber” Pierro e il “jolly” Boriassi, questi ultimi due in forse.

Questa l’attuale classifica; Colombo Ge punti 17, Mulattieri Valdimagra 11, Colombiera Project e Futura Bertoni Ceparana 10, Villaggio Tre Stelle 3. Ivi bisogna considerare che a differenza degli altri, appunto alle prese tuttora coi recuperi, il Colombiera ha già esaurito tutte le sue partite.

Infine di seguito il “tabellino” di Villaggio-Mulattieri.

Villaggio 3 Stelle – Mulattieri Creations 3 – 2

Set: 25-21 / 26-28 / 25-23 / 24-26 / 15-8.

Villaggio Tre Stelle: Canepa, Bianchi, Biondi, Casaretto, Delpino, Garaventa, Lagomarsino, Lippi, Magliacane, Pastorino, Pianigiani, Rissetto, Sambuceti, Spinetto, liberi Munoz Diaz e Ricci. All. Dinu.

Mulattieri Creations Valdimagra : Zaccaria, Orsini, Argellati, Chiocca, Menini, Conti, Vescovi, Rossi, Romagnani, Bertin, Grossi, liberi Baldassari e Briozzo. All. Botti.

Andrea Catalani