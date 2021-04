LA SPEZIA- Derby oltre il campionato. In Serie B nazionale maschile di pallavolo, la “regular season” è terminata da un pochino, eppure sabato 24/4 al Palamariotti spezzino… ecco di nuovo di fronte Trading Logistic Spezia e Zephyr Trading Valdimagra.

Nel girone d’andata gli sprugolini s’imposero di netto a Santo Stefano e parevano lanciati a vincere quel Girone A2, poi ci si mise di mezzo il virus, fatto sta che i biancazzurri si sono infilati in questa serie di recuperi non ancora terminata.

Per la Zephyr è l’ultima partita rimasta, la Trading cerca il riscatto dopo la ricaduta di Lavagna, davanti all’ Admo. I santostefanesi hanno goduto senza dubbio di una stagione molto più continua e lineare, però a differenza della Trading Logistic sono fermi ormai da un mesetto, chissà che qualche meccanismo di gioco non le si sia arrugginito. E poi, seppur appena appena, gli spezzini in classifica sono tuttora più avanti.

I motivi insomma non mancano. Per la cronaca si gioca alle ore 17.30; arbitri Francesco Elia Guacci e Francesco Scialpi. Il recupero corrisponde alla 7.a giornata. Tra i padroni di casa in forse i centrali Biasotto e Tagliatti, quest’ultimo veterano di rincalzo, tra gli “zephyriani” mancherà il “bomber” Gori e magari un paio dei giovanissimi.

Successivamente alla Logistic manca un ultimo recupero, avversario il Global Colombo Ge di nuovo in casa, domenica 2 Maggio prossimo (Colombo-Cus Genova l’altro recupero ancora mancante): qualificazioni ai playoff alla fine. Ci vanno le prime quattro.

Andrea Catalani