Un derby “interregionale” fra Podenzana e Lunezia in occasione della 9.a, nonché penultima, giornata della prima fase del Girone C della Serie C ligure. Si gioca mercoledì 14/4, ore 21, alla palestra di Barbarasco con direzione di gara affidata a Valerio Portaccio e Luisa Proietti.

Le liguri, prime nel raggruppamento e largamente già qualificate al secondo stadio del campionato, no di poter recuperare di banda capitan Denisa Marku; costretta alla panchina, a Sarzana contro l’ Avis Casarza, da un affaticamento.

Nel frattempo, parla il vicecapitano del Lunezia Volley, il palleggio Alessia Brizzi: <Stiamo lavorando moltissimo, anche perché contiamo di andare in progressione in vista della prossima fase, per fortuna che intanto i risultati si vedono>.

Salvo sorprese agli sgoccioli, al gran completo le toscane, peraltro galvanizzate dalla prima vittoria interna sul Tigullio Project con cui si sono installate a centroclassifica…per cui il Podenzana Volley strizza a sua volta l’occhio al passaggio a quella tappa alla quale accedono le prime tre (le ultime due andranno a una specie di play-out per quanto le retrocessioni, in ragione dell’anomalia della stagione sportiva causata dalla pandemia, sono bloccate).

Coach Lorenzo Giannoni comunque, a successo appena consumatosi, ha subito richiamato tutti alla concentrazione sull’arrivo della capoclassifica.