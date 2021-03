Podenzana Volley al gran completo, salvo sorprese agli sgoccioli, domenica 28/3 alla palestra comunale di Barbarasco contro l’Admo Lavagna. Si gioca per la 7.a giornata del Girone C del campionato di Serie C ligure femminile. Arbitrano Valerio Portaccio e Marco Pantani. Ore 20.

Il nuovo allenatore podenzanese, Lorenzo Giannoni, sembra confermare d’esser nato sotto buona stella dopo lo squillante debutto in panchina a Santa Margherita Ligure; con tanto di vittoria per 3-1. Adesso infatti arriva un Admo vicecapolista appena ridimensionato, per quanto forte di sicuro comunque sia, dalla netta sconfitta interna nello scontro al vertice col Lunezia: chissà che un Podenzana al completo non possa aspirare a portargli via qualche punto e, coach Giannoni, non azzecchi pure un esordio interno in linea con la sua stella buona…

Per la cronaca, nell’altro incontro del turno nel raggruppamento, Tigullio Project-Avis Casarza Ligure a S. Margherita (a riposo la capolista Volley Lunezia). Poi ci sarà per tutti la pausa pasquale.

Andrea Catalani