Non è soltanto la Zephyr Trading, attesa da un ulteriore campionato nazionale di Serie B maschile, ad aver ripreso a lavorare a Santo Stefano: in un Palaconti messo in meticolosa sintonia, a scanso di ritorni di pandemia, coi protocolli scrupolosamente indicati per precauzione sanitaria dalla federvolley nazionale.

<Il lavoro estivo – ribadisce infatti coach Andrea Marselli confermatissimo alla guida tecnica appunto della Zephyr – è sempre stato uno dei punti di forza del Valdimagra Volley Group, non a caso a livello d’allenamenti siamo ripartiti pure con la compagine di Serie C che fa in pratica da nostra seconda squadra, con pressoché tutto il settore giovanile escluso il Minivolley e la stessa sezione femminile. Nel complesso abbiamo la tensostruttura sotto continuo utilizzo anche perché dobbiamo ovviamente scaglionare l’afflusso>.

A fargli da “vice”, nella stagione 2020/21, sarà quel Marco Sisti appena congedatosi dalla pallavolo giocata che di recente l’aveva visto egregio palleggiatore (dopo tutta la trafila nel “vivaio” rossoblù e qualche apparizione nella medesima Prima squadra della Trading) proprio in C nella Mulattieri Creations valligiana.

<In effetti c’è un po’ di rammarico – egli commenta al riguardo – per ritrovarsi ad appendere le scarpe al chiodo a una ventina d’anni. D’altronde mi si apre davanti un’esperienza ricca di fascino che promette d’insegnarmi tantissimo, al cospetto d’un allenatore del mestiere e delle capacità di Andrea, da tanti anni vera e propria istituzione in seno al club santostefanese; dove peraltro ha lavorato a lungo sia sul fronte “uomini” che prima ancora su quello “donne”.

Nel frattempo, Stefano Viosi, confermato direttore sportivo come Giorgiana Gianardi quale “scout” e Stefano Bondi come medico sociale… è alacremente all’opera e molto presto la Trading potrebbe annunciare qualche rinforzo.

Andrea Catalani