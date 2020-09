SANTO STEFANO MAGRA- Avviata la preparazione della Zephyr Trading Valdimagra al prossimo campionato nazionale di Serie B maschile di pallavolo, al Palaconti di Santo Stefano, sebbene entrerà nel vivo solo fra qualche giorno quando vi si aggregheranno pure i due principali rinforzi estivi; ossia l’opposto italo-brasiliano Manuel Beghelli in arrivo da Cuneo e il “martello” campione italiano di beach-volley Matteo Ingrosso.

Ad ogni modo alla tensostruttura santostefanese s’è preso a lavorare, agli ordini di coach Andrea Marselli, coadiuvato dal “vice” Marco Sisti (che per dedicarsi anima e corpo alla nuova mansione ha smesso di giocare) e dalla “scout” Giorgiana Gianardi.

Non poteva mancare a questa apertura il presidente Claudio Dal Cielo: <Senza dubbio – afferma quest’ultimo per l’occasione – ci siamo rinforzati, nella categoria dovremmo essere piuttosto competitivi, per il resto si tratta di lavorare possibilmente divertendoci e facendo divertire pure i nostri non pochi sostenitori. Il Covid ? Stiamo predisponendo tutte le misure richieste e abbiamo la gente adatta a metterle in pratica>.

Questa infine la “rosa”…

Palleggiatori – Matteo Orsini e Mirko Podestà.

Centrali – Edoardo Benevelli, Francesco Comparoni, Filippo Nannini.

Schiacciatori – Fabio Bottaini, Alessandro Conti, Lorenzo Facchini e Matteo Ingrosso.

Opposti – Manuel Beghelli e Diego Vescovi.

Liberi – Filippo Calcagnini e Alessandro Vignali.

Andrea Catalani