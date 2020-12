LA SPEZIA- Il Comitato delle borgate del Palio del Golfo comunica, con molto rammarico, l’annullamento dell’edizione 2020 del Trofeo di Natale. “La situazione sanitaria in cui versa il nostro Paese non consente che ci siano le condizioni per ottenere le autorizzazioni, né per allestire i campi di gara, né per gareggiare e né per poter far scendere in mare le 13 imbarcazioni”. A darne l’ufficialità è il presidente del comitato delle borgate Massimo Gianello.

Compromessi così, ancora una volta, i piani delle borgate, che dovranno perciò rimandare l’atteso ritorno della competizione remiera alla primavera.

Nonostante tutto, in questi mesi il comitato non ha mai smesso di lavorare per dare nuova linfa a un movimento che non vede l’ora di poter contribuire alla ripresa della normalità e a riaccendere una delle tradizioni più importanti e sentite del Golfo. Prossimamente sarà infatti presentato un nuovo libro, che rievocherà la storia della sfilata, celebrandone i tratti più distintivi e caratteristici.