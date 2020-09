LERICI- Da giovedì 24 a lunedì 28 in esclusiva ancora all’Astoria Lerici, direttamente dal Festival di Venezia, in programma uno dei film più attesi di questo inizio di stagione: Padre Nostro.

Roma, 1976. Valerio ( Mattia Garaci ) ha dieci anni e una fervida immaginazione. La sua vita di bambino viene scon volta quando, insieme alla madre ( Barbara Ronchi ), assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso ( Pierfrancesco Favino ) da parte d i un commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia. Ma è proprio in quei giorni difficili che Valerio conosce Christian ( Francesco Gheghi ), un ragazzino poco più gran d e di lui. Solitario, rib e lle e sfrontato, sembra arrivato dal nulla. Quell’incontro, in un’estate carica di scoperte, cambierà per sempre le loro vite.

Coppa Volpi alla Mostra di Venezia ’77 a Pierfrancesco Favino per la migliore interpretazione maschile.

Orario Spettacoli

Giovedì 24-Venerdi 25 Ore 21.00 Sabato 26-Domenica 27 Ore 15.30-18.00-21.00 Lunedi 28 Settembre Ore 21.00.

