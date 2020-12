LA SPEZIA- Dopo la teleconferenza tra Regione e Sindacati siamo sempre più che convinti che il treno lo abbiamo perso con la famosa Azienda in House; è inutile a dirsim ma con politici territoriali del calibro di Orlando e altri, forse si poteva fare di più. Ma non piangiamo sul latte versato, rimane il fatto che ad oggi dire che la proposta della Regione sui criteri concorsuali sia positiva, mi pare perlomeno azzardato, certo non ci sarà una preselezione, certo vengono riconosciuti gli anni di anzianità, ma è altrettanto vero che se la stessa cosa viene riconosciuta anche ai candidati esterni, mi pare chiaro che non possa essere migliorativa di nulla.

Senza contare che ci rimangono comunque delle prove da superare. Questa la proposta della Regione:

Bando per 158 Oss.

Punti per titoli max 80 per tutti, pubblico e privato.

Formazione max 5.

Anzianita in qualsiasi ambito max 75.

5 punti ad anno per un massimo di 15 anni. Punti per esami 20, di cui max 10 per prova pratica e mx. 10 per prova orale Ecco perché ovviamente ora attendiamo la controproposta dei Sindacati e della politica presente in Regione che si è fatta carico di questa vertenza.

Sono 158 gli OSS Coopservice attualmente impiegati nei nosocomi e nelle strutture sociosanitarie di ASL5. 158 donne e uomini che ad oggi non hanno una sicurezza sul loro futuro e sulla continuità occupazionale. Dopo 19 anni di appalto, e per molti di loro di servizio, queste persone rischiano di trovarsi in mezzo ad una strada. Noi non possiamo permetterlo.

La proposta che a noi pare più equa, potrebbe essere la seguente:

Riconoscere agli Oss di Coopservice, 10 punti per ogni anno di servizio in ospedale e ai candidati esterni, 5 punti ad anno di servizio nelle strutture esterne convenzionate o private o RSA.

(Gli Oss di Coopservice)