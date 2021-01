Sabato 19 dicembre si è svolta on line la cerimonia di consegna del 6° Premio CA.TE.RI.NA. 2020 posticipato dal mese di agosto al mese di dicembre a causa dell’emergenza Covid 19.

La manifestazione, ideata da Jenny Fumanti, ha il Patrocinio della Regione Liguria ed è organizzata e promossa dall’associazione di promozione socio culturale e socio sanitaria CA.TE.RI.NA. di La Spezia con sedi operative a jghjm San Miniato e in Lunigiana.

Il premio, suddiviso in categoria SPORT destinato all’equipaggio femminile vincitore del Palio del Golfo e categoria premio “speciale sport e IMPEGNO NEL SOCIALE” destinato a persone segnalate come meritevoli di menzione dal Consiglio Direttivo di CA.TE.RI.NA., quest’anno non essendosi svolto il Palio è stato modificato in una Special Edition che ha previsto una menzione speciale per tutti gli equipaggi femminili delle Borgate per la categoria SPORT.

Ecco i premiati per la categoria IMPEGNO NEL SOCIALE: Premio Sezione “Lo sport per il sociale”

all’allenatore GIBA Giancarlo Guani di La Spezia, Premio Sezione “Impegno nel sociale per l’integrazione e l’inclusione” all’architetto Davide Crovetti di Livorno, Premio Sezione “Donne cultura e futuro” alla giornalista e scrittrice Roberta De Thomasis di Chieti , Premio Sezione “Impegno civico e legalità dalla parte del cittadino” all’avvocato civilista e tributarista, esperto in tutela dei contribuenti e utenti bancari Fortunato Forcellino di Salerno e Premio Internazionale “Arte e Cultura” al cantautore Apolonio Galicia Rodriguez di Tlaxcala in Messico.

Durante la Cerimonia è stata aperta la mostra virtuale collettiva d’arte ONDA SONORA 2020 visibile sulle pagine social dell’associazione.

La Cerimonia condotta dalla cantante e musicoterapeuta Jenny Fumanti e dalla pittrice Grazia Guerri, è stata scandita da momenti molti emozionanti come quello commovente della lettura della poesia scritta e recitata da Giba dedicata al fratello recentemente scomparso, e come quello toccante del racconto di Davide Crovetti che ripercorre 10 anni della sua vita dall’ictus che lo ha colpito ai traguardi che ha raggiunto per se stesso e per gli altri come vicepresidente di Associazione Afasici Toscana A.A.T. AFASIA Livorno.

Altro momento molto coinvolgente è stato l’intervento dell’avvocato Fortunato Forcellino che fa sue le parole del Calamadrei riguardo all’importanza dell’etica nel rapporto avvocato – cliente. Suggestivo l’intervento della scrittrice e poetessa Roberta De Thomasis che ha recitato alcune poesie tratte dal suo ultimo libro “Tutt’uno”.

L’evento si è concluso con la presentazione dei risultati dei progetti sviluppati nel 2020, finalizzati alla riabilitazione neurocognitiva attraverso cantoterapia, musicoterapia, arteterapia e attività motoria effettuati on line dalla no profit in risposta all’emergenza emotiva causata dal Covid 19.

Il Comitato Direttivo dell’associazione CA.TE.RI.NA. invita tutti all’edizione del 2021.

La registrazione della premiazione è visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=GDoPL2re97c&ab_channel=JennyFumanti e su www.caterinaassociazione.over-blog.com

ALBO D’ORO del PREMIO CA.TE.RI.NA.

2015 1° edizione

PREMIO SPORT all’equipaggio femminile Borgata FOSSAMASTRA

PREMIO Speciale Sport all’avvocato Francesca Micheli vice presidente del Comitato Borgate

2016 2° edizione

PREMIO SPORT all’equipaggio femminile Borgata CADIMARE

PREMIO Speciale Sport all’assessore allo Sport Patrizia Saccone del Comune di La Spezia

2017 3° edizione

PREMIO SPORT all’equipaggio femminile Borgata PORTOVENERE

PREMIO Speciale Sport all’assessore allo Sport David Spalletti del Comune di San Miniato

2018 4° edizione

PREMIO SPORT all’equipaggio femminile Borgata LE GRAZIE

PREMIO Speciale Sport a Maria Pia Romano presidente della ASD Pallavolo Don Bosco

Trofeo CA.TE.RI.NA. Sport 2018 a Antonella De Mastri vice presidente Spezia Calcio femminile e delegata provinciale e regionale Area 2 della Croce Rossa Italiana e attualmente vice presidente della Croce Rossa

2019 5° edizione

PREMIO SPORT all’equipaggio femminile Borgata LE GRAZIE

PREMIO Speciale Sport alla nuotatrice, atleta sport inclusivo Special Olympics Italia Cecilia Battignani e a

Gian Nicola Bisciotti Lead Physiologist and Research Director c/o FIFA Orthopaedic Hospital Doha del Quatar

2020 6° edizione Special Edition

PREMIO SPORT menzione speciale a tutti gli equipaggi femminili delle Borgate del Palio del Golfo PREMIO Speciale IMPEGNO NEL SOCIALE

Sezione “Lo sport per il sociale” all’allenatore GIBA Giancarlo Guani di La Spezia

Sezione “Impegno nel sociale per l’integrazione e l’inclusione” all’architetto Davide Crovetti di Livorno, Sezione “Donne cultura e futuro” alla giornalista e scrittrice Roberta De Thomasis di Chieti

Sezione “Impegno civico e legalità dalla parte del cittadino” all’avvocato civilista e tributarista, esperto in tutela dei contribuenti e utenti bancari Fortunato Forcellino di Salerno

Premio Internazionale “Arte e Cultura” al cantautore Apolonio Galicia Rodriguez di Tlaxcala in Messico