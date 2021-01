Nuovo appuntamento per la Digital Talent Week 2021, il programma annuale di fiere digitali del lavoro, progettato sulla piattaforma integrata firmata CVing: dal 1° al 7 febbraio, infatti, sarà online sul sito www.digitaltalentweek.com il nuovo appuntamento interamente dedicato al recruitment, questa volta riservato alla ricerca di lavoro in ambito digital e tech.

Più di 200 le opportunità lavorative disponibili online in ambito Big data, sviluppo, cloud, sistemistico, digital marketing e altrettante le posizioni aperte tra cui Java Developer, Data Engeenier, IOS Developer, Full Stack Developer e Data Scientist. 15 le aziende nazionali ed internazionali e 3 le università coinvolte nel recruitment nell’intera settimana.

Tutti i talenti che lavorano in questi ambiti e sono in cerca di nuove opportunità di crescita professionale potranno accedere alla piattaforma www.digitaltalentweek.com e muoversi attraverso una mappa digitale interattiva live, all’interno degli stand virtuali delle aziende presenti, scoprirne i profili aziendali ed i contenuti di employer branding messi a disposizione, consultare le posizioni aperte, candidarsi e sostenere video colloqui di selezione in modalità esclusivamente on demand. Questa modalità permette ai candidati di registrare da remoto, tramite smartphone, pc o altro device, in qualsiasi momento e luogo, la propria video intervista online, che i recruiter potranno successivamente visionare e valutare direttamente dalla stessa piattaforma messa a disposizione da CVing.

Alessandro Loggi, Sales & Marketing Director di CVing ha dichiarato: “Un nuovo appuntamento della Digital Talent Week esclusivo per le professioni digitali, volto a dare una risposta dinamica alla sempre maggiore richiesta di talenti in ambito tech da parte delle aziende”.

La Digital Talent Week è un evento inclusivo, che grazie alla sua natura digitale, abbatte qualsiasi barriera spazio-temporale, promuovendo e ampliando le possibilità di recruitment di ogni candidato a fronte delle diverse abilità.

Per registrarsi e partecipare alla Digital Talent Week: www.digitaltalentweek.com