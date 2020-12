La storia di Officina delle essenze nasce negli anni Cinquanta, nelle strade del centro di Roma, nella profumeria della famiglia Lembo. Sono gli anni del boom economico, della Dolce Vita, delle prime utilitarie. L’Italia è uscita da poco dalla guerra e tutto il mondo ne ammira lo stile, la moda. Tra i paparazzi a cerca di celebrità e le eleganti signore borghesi in giro per le vetrine, Maurizio Lembo decide di fondare la propria azienda, ispirandosi alla profumeria paterna, dove venivano rivenduti i profumi più famosi.

Nascono quindi, negli anni, le prime profumazioni per ambienti e Maurizio Lembo apre attività anche a Milano, Torino, Verona, Brescia, Vicenza e Bologna: il suo sogno è diventato realtà e Officina delle essenze cresce sempre di più.

Oggi produce profumatori per ambienti (sia spray che diffusori per infusione), per auto e per le persone. La nostra collaboratrice Claudia Bertanza ha scelto, per casa sua, la fragranza all’uva fragola, dolcissima, persistente e… apppetitosa, proprio come un frutto!

Officina delle essenze propone tante idee per i regali di Natale ed è totalmente “Made in Italy”.

