Un fagiolo che crea dipendenza: merito anche della sua digeribilità

Oggi le aziende agricole che producono il tondino sono soltanto tre. È il referente dei produttori, Carlo Passeri, a raccontare qualcosa in più delle caratteristiche del legume: «Ha proprietà organolettiche notevoli – spiega – e la particolarità di una buccia sottilissima che, dopo la cottura, diviene quasi impercettibile. Ciò rende questa varietà di fagiolo molto digeribile, a differenza di altre che hanno una buccia più spessa». E poi c’è il gusto: «Chi l’assaggia dice che crea dipendenza» assicura Passeri.

In cucina le ricette sono molte: il tondino si gusta lessato e condito con olio extravergine d’oliva, oppure in zuppe di legumi e insalate. Tipico è l’abbinamento con la zucca, con cui condivide la medesima stagione di raccolta. Quello del Tavo, infatti, è un fagiolo tardivo: «Si semina tra la seconda decade di giugno e luglio e si raccoglie tra ottobre e novembre» spiega Passeri. Facile a dirsi, meno a farsi: «Le difficoltà sono diverse – dice il coltivatore -. Innanzitutto nella semina perché, proprio in virtù della buccia delicata, il seme va interrato a un centimetro di profondità, al massimo un centimetro e mezzo, altrimenti rischia di non germogliare e quindi di marcire nel terreno». E poi è importante prestare cura anche nel momento della raccolta: «In autunno, il clima non sempre è clemente, quindi occorre raccogliere velocemente. Pioggia e umidità rischiano di far imbrunire il fagiolo, che invece normalmente assume tonalità color avorio».