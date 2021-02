LA SPEZIA- Il nuovo bando del servizio civile nazionale, un’ottima opportunità per i ragazzi, dai 18 ai 28 anni, che vogliano approcciarsi al mondo del servizio e del lavoro è stato prorogato al 15 febbraio 2021, entro e non oltre le ore 14:00.

Per i giovani interessati, sarà possibile svolgere quest’anno di Servizio presso la sede MCL in Via Minzoni 66-68 – La Spezia (tel. 0187 21425), partecipando al progetto “Assistiamo al cambiamento“, spiegato qui: https://www.mcl.it/Servizio-Civile

Per informazioneì, è possibile passare in sede o chiamare al numero 3495538585 il Geom. Giorgio Scotto. Sarà possibile confrontarsi con chi ha già svolto questa esperienza.