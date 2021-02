MILANO- Animal Equality insieme a Open Wing Alliance (OWA) – coalizione internazionale di ONG contro le gabbie di cui fa parte – lancia oggi una campagna globale rivolta a Hard Rock per chiedere di abbandonare l’approvvigionamento di uova da galline in gabbia.

La campagna, guidata da più di 75 importanti organizzazioni per la protezione degli animali, esorta la società di ristoranti, casinò e hotel ad eliminare le gabbie dalla sua catena di approvvigionamento e ad impegnarsi ad acquistare il 100% di uova cage free per tutte le sue 217 sedi nel mondo.

La campagna è guidata dalle organizzazioni della Open Wing Alliance, una coalizione globale per il miglioramento del benessere animale di polli e galline allevati a scopo alimentare. Questa campagna rivolta ad Hard Rock unisce le forze di influenti organizzazioni per la protezione degli animali di tutto il mondo per chiedere all’azienda di migliorare le pratiche di benessere animale che accadono ogni giorno nella sua catena di approvvigionamento.

“In quanto attrazione turistica leader del settore con una presenza nelle principali città di tutto il mondo, e che rilancia motti come ‘Love All-Serve All’, ‘Take Time To Be Kind’, ‘Save The Planet’ e ‘All Is One’, Hard Rock ha la responsabilità di affrontare in modo responsabile e profondo la sofferenza sopportata quotidianamente dagli animali allevati nella sua catena di approvvigionamento”, dichiara Alice Trombetta, direttrice di Animal Equality in Italia. “Con questa importante decisione, Hard Rock ha l’opportunità di migliorare la vita di milioni di galline ovaiole”.

Attualmente, Hard Rock non ha una politica di benessere animale in atto per nessuna delle sue sedi a livello globale. Le uova e gli ovoprodotti della catena di approvvigionamento di Hard Rock provengono da allevamenti industriali che confinano le galline in gabbie minuscole e sporche. In genere, una gabbia non più grande di un foglio A4 può arrivare a contenere quasi una decina di galline. Queste gabbie sono così piccole e affollate che gli animali non possono esprimere nessuno dei loro comportamenti naturali. Spesso, parti del corpo rimangono impigliate nella gabbia, provocando fratture, deformazioni e grave perdita di piume. Alcune galline, troppo esauste o incapaci di muoversi, vengono calpestate a morte dalle loro compagne di gabbia. Le grandi aziende del settore alimentare hanno il potere di fare la differenza e ridurre le sofferenze degli animali coinvolti nelle loro filiere. Per questo anche Animal Equality si è unita alla campagna per chiedere ad Hard Rock di cambiare la vita di milioni di galline nella propria catena di approvvigionamento.

Mentre la richiesta dei consumatori per uova cage free cresce rapidamente, le multinazionali e i leader del settore stanno abbandonando le gabbie. Alcune delle più grandi aziende del mondo si sono impegnate ad abolire l’uso delle gabbie nelle loro forniture, tra cui leader del settore come RBI – Burger King, Unilever, Nestle, Aldi, InterContinental Hotels, Sodexo, Mondelez, Compass Group, Shake Shack, Famous Brands, Costa Coffee e Barilla.

Hard Rock, tuttavia, non si è unito a questo movimento globale per migliorare il benessere degli animali.

Open Wing Alliance ha lanciato una petizione su Change.org e guiderà la campagna attraverso azioni che avranno luogo sui social media, attraverso pubblicità e altre iniziative alle quali chiunque vorrà potrà partecipare e che verranno pubblicate sul sito ufficiale della campagna: HardRockHorrors.com. Inoltre, Il 24 febbraio 2021 migliaia di attivisti da ogni parte del mondo parteciperanno ad un tweetstorm coordinato su scala globale per incoraggiare Hard Rock a prendere posizione contro gli allevamenti in gabbia di galline.

Per maggiori informazioni e per partecipare attivamente alla campagna è possibile iscriversi alla squadra dei Difensori degli Animali di Animal Equality Italia.

Attraverso delle semplici azioni online come lasciare dei commenti sui social, scrivere delle recensioni su Google o fare delle telefonate è possibile supportare le nostre richieste e fare nel concreto la differenza per milioni di animali.

Animal Equality

Animal Equality è un’organizzazione internazionale che lavora con la società, i governi e le aziende per porre fine alla crudeltà verso gli animali d’allevamento. Animal Equality ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Italia, Spagna, Messico, Brasile e India.

Open Wing Alliance

Open Wing Alliance è una coalizione globale di organizzazioni per la protezione degli animali per porre fine ai maltrattamenti e alle sofferenze di polli e galline in tutto il mondo. L’alleanza internazionale comprende oltre 70 organizzazioni che lavorano con le più grandi aziende del mondo del settore agroalimentare per promuovere nuovi e migliori standard per il benessere degli animali allevati a scopo alimentare.