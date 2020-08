ARCOLA- L’Oasi Lipu Arcola invita alla Notte delle stelle sabato 8 agosto 2020.

Incontro a cura del dott. Andrea Austi che ci guiderà all’osservazione della volta celeste

con gli strumenti messi a disposizione della Società Astronomica Lunae.

In osservanza delle norme di sicurezza per l’emergenza Covid – 19 la serata si svolgerà nel modo seguente :

20:00 – 21:30 Primo gruppo (max 10 persone)

21:30 – 23:00 Secondo gruppo (max 10 persone)

· Obbligo di prenotazione telefonica al numero 349 0956080 entro 24h dall’evento

· Obbligatorio l’uso della mascherina

Ai partecipanti sarà richiesta la firma di una dichiarazione che attesti che la propria temperatura corporea sia inferiore ai 37,5°, invitiamo dunque a verificarlo prima di raggiungere l’Oasi. Le immagini al telescopio verranno proiettate.

Ritrovo presso il centro visite “Davide Barcellone” dell’Oasi in loc. San Genesio di Arcola,

situato nel parco di Montemarcello Magra – Vara. Si consiglia di munirsi di torcia elettrica .

Per partecipare alla serata è richiesta una donazione che coincide con l’iscrizione socio Lipu per 6 mesi :

8 euro ragazzi, 10 euro adulti, 20 euro famiglie – 5 euro per chi fosse già socio Lipu.

Per informazioni 349 0956080 – oasi.arcola@lipu.it

—