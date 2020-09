La famiglia Mackle produce da quasi 50 anni alimenti per animali domestici di alta qualità, nella fattoria familiare situata nella Contea di Armagh, Irlanda del Nord, reperendo ingredienti freschi di provenienza locale e completamente tracciabili. Tutta la carne viene lavorata con gli stessi standard di quella destinata al consumo umano, non vengono utilizzati derivati animali non commestibili, non contengono coloranti, aromi artificiali, appettizzanti e conservanti.

Sviluppato da nutrizionisti leader, Naturo soddisfa in modo specifico i bisogni nutrizionali degli animali da compagnia, garantendo una dieta nutriente e bilanciata. Le sapienti combinazioni di proteine essenziali, fibre e carboidrati, vitamine, minerali, grassi e oli, mantengono il sistema immunitario e l’apparato digerente efficienti, pelle e pelo sani, ossa e giunture forti. Una sana alimentazione, infatti, negli animali come negli umani, é alla base di una lunga buona salute.

Dal cucciolo al senior, a piccole, medie e grandi taglie, Naturo offre deliziosi pranzetti anche a cani e gatti che presentano intolleranze, difficoltà di digestione, problematiche legate all’età. L’ampia scelta di ricette e sapori soddisferà anche i palati più esigenti!

Inoltre Naturo si prende cura dei vostri amici a quattro zampe non dimenticando la salvaguardia dell’ambiente: tutti gli imballaggi, vaschette e lattine sono realizzati con materiali riciclabili al 100%.

I prodotti Naturo sono distribuiti da Fantoni srl.