La Val Pusteria in inverno è la location ideale per l’ambientazione dei libri di fiabe. Neve soffice, prati innevati e le cime delle Dolomiti come sfondo. Il Gourmet e Boutique Hotel Tanzer è un buen retiro, allo stesso tempo rifugio di benessere e punto di partenza per gite nella natura. Issengo, vicino a Falzes, è un posto isolato, unico e magico, dove passare il Natale e poter sciare nei posti più belli delle Dolomiti.

“Small is beautiful” suggeriscono i proprietari del Gourmet e Boutique Hotel Tanzer che, con sole 19 tra camere e suites, si contraddistingue per l’ospitalità e la raffinata e premiata cucina proposta dallo chef Hannes Baumgartner.

Nei pressi del Tanzer si possono fare tante attività outdoor, in mezzo alla natura e distanziati. Escursioni, sci di fondo o tour di sci alpinismo, per poi, a fine giornata, farsi coccolare prima nella sala relax dal fuoco del caminetto e poi, a tavola, dai piatti raffinati e gustosi.

Come ogni anno sarà preparato un bellissimo albero di Natale e il 24 ci sarà una cena speciale e tradizionale, accompagnata da letture di testi antichi e dal suono dell’arpa. Conclusa la cena ecco il krambamboli, una specialità, un particolare succo di mela brulè, e i biscotti di Christl (la padrona di casa).

Inoltre, sarà predisposto un Presepe, di grandezza naturale, molto bello, nel giardino dell’hotel, proprio dietro il campanile di San Nicolò.

La proposta del Gourmet e Boutique Hotel Tanzer per il Natale è:

Weihnachten.natale

https://www.tanzer.it/it/gourmet-boutiquehotel/offerte/weihnachten.html

(7 notti a partire da 864,00 euro per persona, in mezza pensione).