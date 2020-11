LA SPEZIA- L’appello che faccio a tutti cittadini è quello di comprare nei negozi di vicinato, nei negozi sotto casa, lasciamo stare le piattaforme online e ricordiamoci di quel mondo che vive e pulsa rendendo vivi i nostri quartieri.

Questo Natale compriamo sotto casa, nei nostri negozi, ricordiamoci che loro sono una parte fondamentale delle Città .

Anche quest’anno come amministrazione abbiamo fatto un importante sforzo per garantire la presenza delle luminarie di Natale, uno sforzo necessario per regalare un po’ di normalità in questo momento, abbiamo cercato di portare le luminarie cittadine in tutte le vie del centro storico e anche oltre, raggiungendo le periferie.

Veramente non dimentichiamoci dei nostri commercianti.

Lorenzo Brogi