MILANO- Nasce a Milano ImperialSpa: un angolo di Thailandia dove profumi, sensazioni e ambienti si fondono armoniosamente per regalare benessere e tranquillità ai propri ospiti.

600 mq su due livelli, suddivisi tra zona relax, camere trattamento e suite per accogliere con professionalità e gentilezza tutti coloro che desiderano concedersi – da soli o in coppia – un vero massaggio thailandese.

ImperialSpa non è la classica spa ad ingresso: si accede solo su appuntamento e i servizi prenotati danno accesso ad aree riservate ed esclusive.

Tutto in ImperialSpa concorre a creare una vera e propria esperienza multisensoriale a coloro che varcano l’ingresso di questo spazio in via Marco D’Oggiono, a due passi dal centralissimo Corso Genova. L’opulenza delle rifiniture, le lacche, i decori e gli arredi tutti rigorosamente originali e frutto di ricerche in loco creano un’atmosfera speciale che, unita ai profumi e al rumore rilassante dell’acqua che sgorga della fontana, catapulta l’ospite in una terra lontana, lo avvolge morbidamente e lo prepara ai rituali di benessere che ha prenotato.

Ogni camera – chiamarla cabina è infatti riduttivo, visti gli spazi e gli arredi – è dotata di doccia privata, per poter godere fino alla fine della pace e della tranquillità post trattamento.

La suite regala una total experience di lusso e benessere: oltre ai due lettini per il trattamento e alla doccia riservata, la suite dispone infatti di una piscina idromassaggio e di un bagno turco privati per un percorso d’acqua totale che termina con un massaggio thai o un trattamento viso/corpo. La suite è accessibile solo agli ospiti che l’hanno prenotata e che, una volta entrati, possono comunicare con l’esterno solo via citofono: una parentesi di totale privacy e relax! Terapiste thailandesi effettuano i trattamenti rituali e i massaggi, mentre le beauty italiane si dedicano ai trattamenti estetici viso e corpo. Ogni figura professionale presente all’interno di ImperialSpa è selezionata secondo criteri rigorosi dai titolari che approdano a Milano dopo aver portato a Brescia e Verona la stessa filosofia di benessere.

In ImperialSpa ogni ospite può trovare un’ampia gamma di trattamenti benessere e rituali beauty per viso e corpo.