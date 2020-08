LERICI – Attivo il progetto “Taxi Tour Lerici Coast”, che ha l’obiettivo di promuovere la rete sentieristica, i borghi collinari, le bellezze della costa e dell’entroterra con spostamenti comodi e sicuri.

In una stagione turistica delicata, nella quale si rileva una maggiore predilezione per esperienze turistiche individuali e attività all’aria aperta, il Comune di Lerici in collaborazione con il Servizio Taxi Città di Lerici propone un servizio capace di andare incontro alle nuove esigenze del pubblico.

Saranno suggeriti agli utenti itinerari per percorrere brevi passeggiate nel verde o escursioni più lunghe, che permettono di scendere autonomamente dalla collina fino al mare, dando la possibilità di raggiungere le destinazioni scelte in taxi, in piena libertà e sicurezza.

Gli itinerari proposti, rivolti a camminatori meno esperti e studiati per essere svolti in autonomia, costituiscono anche un ottimo spunto per programmare itinerari più lunghi: innumerevoli le combinazioni possibili, tutte suggestive.

Fra gli le escursioni proposte: un originale percorso da Canarbino alla Rocchetta di Lerici, che unisce l’Alta Via del Golfo alla rete sentieristica del Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, toccando località suggestive come Monti di San Lorenzo. Un itinerario semplice, nonostante i diversi dislivelli, capace di regalare panorami indimenticabili. Si suggeriranno anche le affascinanti mulattiere che da Tellaro raggiungono i borghi abbandonati di Portesone e Barbazzano, che permettono di salire fino alla Serra, ma anche i semplici tratti panoramici che uniscono San Terenzo a Falconara, con splendidi scorci sul Golfo di Lerici e della Spezia. Non mancheranno, inoltre, le proposte di transfer nelle località più gettonate dei dintorni, come Portovenere, Sarzana e le cave di marmo di Carrara.