VENEZIA – La Biennale di Venezia ha comunicato le date delle manifestazioni che si svolgeranno nel 2021, nelle sedi dei Giardini, Arsenale, Lido e in altri spazi della città e della terraferma. Le attività dell’ente di Ca’ Giustinian si apriranno il 22 maggio con la 17/a Mostra Internazionale di Architettura (chiuderà il 21 luglio), mentre la 78/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si terrà al Lido dall’1 all’11 settembre. Dal 2 all’11 luglio andrà in scena il 49° Festival Internazionale del Teatro, dal 23 luglio all’1 agosto il 15° Festival Internazionale di Danza contemporanea. Anche nel 2021, La Biennale di Venezia riafferma l’impegno verso le giovani generazioni attraverso l’iniziativa di Biennale College che integra tutti i settori della Biennale. Sono online fino all’11 gennaio 2021 (sul sito www.labiennale.org) i bandi di Biennale College Asac– Scrivere in residenza, dedicati a giovani laureati italiani under 30 studiosi delle discipline dello spettacolo – Danza, Musica, Teatro e Cinema – per la redazione di testi che saranno raccolti in una pubblicazione. In occasione del 125° anniversario dalla fondazione dell’ente culturale, e a partire dalla mostra realizzata quest’anno dall’Archivio Storico delle Arti Contemporanee, “Le muse inquiete. La Biennale di Venezia di fronte alla storia”, è stato inoltre definito un tema di approfondimento specifico per ciascun settore: Danza, Musica Teatro e Cinema. La ricerca dei candidati selezionati (3 per ogni settore), guidati da tutor professionisti, si svolgerà sul campo in diverse sessioni nelle sedi dell’Archivio Storico al Vega, della Biblioteca ai Giardini e di Ca’ Giustinian. I giovani studiosi saranno invitati a fare ricerca di fonti e di riferimenti storici per la redazione di un testo partendo dal tema proposto per ciascun settore.