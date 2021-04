C’è un lettore d’eccezione per “Storia di Ettore L.”, raccolta di racconti pubblicata da Scatole Parlanti e scritta da Rocco Della Corte. L’attore, musicista e scrittore Moni Ovadia, nome che non necessita di presentazioni ed è universalmente conosciuto e apprezzato nel panorama culturale italiano e internazionale, ha interpretato un passo del racconto “L’uomo dal passo incerto” inserito nella raccolta antologica uscita in Libreria e negli store on line lo scorso febbraio. Una clip di oltre quattro minuti in cui Moni Ovadia, con le consuete capacità recitative ed empatiche che lo contraddistinguono, narra la storia del protagonista, un uomo rifiutato dalla società a causa del suo passato traumatico che lo ha reso, vista la sua sensibilità, “strano”, “particolare” e oggetto di scherno da parte degli altri. Camminando con un passo zoppicante, ha come unico obiettivo quello di andare a comprare le sigarette perché fumare lo rende “più uguale agli altri”. Il suo tragitto quotidiano si incrocia spesso con quello di Leonardo, un giovane senza pregiudizi in cui desta sincero interesse. Il video di Moni Ovadia è stato pubblicato sui social e su Youtube.

“Un’emozione incredibile vedere un passo del racconto letto da un Maestro assoluto come Moni Ovadia”, ha detto Rocco Della Corte. “Ringraziarlo necessario, ha fatto un regalo incredibile ed entusiasmante. La sua bravura e la sua umanità sono parte della grandezza del personaggio”.

“Storia di Ettore L.” è l’esordio narrativo di Rocco Della Corte, autore classe ’92 salernitano di nascita e residente a Velletri con alle spalle due pubblicazioni di saggistica su Campanile e Bassani (quest’ultima vincitrice della menzione speciale del Premio Nissim Haggiag-Bassani 2019).