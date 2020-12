LA SPEZIA – Natale è ormai alle porte e ogni angolo della città ce lo ricorda, nonostante il periodo particolare: luminarie, festoni, abeti illuminati e soprattutto i negozi del centro storico con le loro vetrine addobbate a festa che ci invitano ad entrare per fare gli ultimi acquisti per le persone a noi care. In questo articolo illustreremo varie possibilità, sempre cool ma adatte ad ogni tipo di tasca.

E allora iniziamo lo shopping : accessori che passione, maglioni glam e confortevoli, pigiami, oggetti artigianali, preziosi, gadget spiritosi ecc..

Da Moi et Toi Riviera Boutique (Piazza Beverini) l’idea giusta per le giramondo : spille, collane Rosso Cuore in resina, fatte e dipinte a mano: una collezione ispirata alla prima giornalista che ha girato il mondo da sola. Ogni bambola rappresenta uno Stato o una città.

Scelta ampia anche per borse e cerchietti ispirati all’ intramontabile stile Chanel, le spille a fiori dal sapore vintage, anni Cinquanta.

I portachiavi charming, tutti fatti a mano e adatti anche da appendere alle borse, con le sembianze di bamboline ironiche e divertenti che. regalano un sorriso solo a guardarle. Una speciale linea per la casa e per la persona di profumi e candele tutte bio-vegane, bellissimi maglioni e tanto altro! Grazie Simona per tanta originalità.

Cerchietti, bigiotteria, penne gioiello molto glam e alla moda anche nella Profumeria Teresa (Via Prione) e molto altro.. Grazie Raffaella!

Regaliamo e regaliamoci un sorriso per questo Natale.

Modalifestyle e tutta la redazione augurano a tutti voi buone feste…

Antonella Contin