Come rimetterci in forma per l’estate: mesoterapia per la cellulite e intralipoterapia per adiposità localizzate.

E se poi ci viene voglia di ritoccare una gobbetta sul naso o di ridefinire le labbra: acido ialuronico.

Ma andiamo per ordine.

Per quanto riguarda la cellulite la mesoterapia è quella che dà più risultati. È una tecnica che consiste nell’iniettare principi attivi capaci di regolarizzare il microcircolo, di sciogliere il grasso e di distendere la pelle cosiddetta a “materasso“.

Dopo un ciclo di mesoterapia per ottenere risultati ancora più ottimali si può utilizzare la radiofrequenza con un gel drenante. Ovviamente ogni caso è a sé e sta al medico estetico decidere come procedere. È sempre molto importante rivolgersi a medici professionisti e competenti. La mesoterapia è infatti nella sua concezione semplice, ma richiede un’adeguata formazione per essere eseguita efficacemente.

Ma l’utilizzo della mesoterapia è veramente molto ampio, come ci racconta il dottor Franco Del Vigo che è uno specialista in questa tecnica e quindi io farò una breve sintesi solo su alcune applicazioni:

Tendiniti (gomito del tennista, distorsioni caviglie, tendinite ginocchio)

Cervicalgie

Lombosciatalgie

Artrosi mani e piedi

Adesso parliamo dell’adipe localizzata, quel grasso che a volte anche quando si è magri non ci vuole lasciare.



In questo caso l’intralipoterapia con fosfatidilcolina è il trattamento giusto. La sostanza viene iniettata attraverso sottilissimi aghi ed è in grado di solubizzare i grassi riducendo gli adipociti.

Questa tecnica, in tutta sicurezza, permette lo scioglimento del grasso che viene riassorbito dal microcircolo ed eliminato con le urine, nel giro di poche settimane si apprezzerà una riduzione del pannicolo adiposo.

Può essere associata a un massaggio linfodrenante e a una o più sedute di cavitazione medica dopo pochi giorni dal trattamento per favorire l’eliminazione del grasso ed ottimizzare i risultati.

Dulcis in fundo

Un rinofiller per rimodellare il naso. Le nuove tecniche con l’acido ialuronico fanno davvero miracoli. Nel giro di un’ora un naso nuovo senza chirurgia e poi le labbra così importanti da valorizzare, o per ripristinare i volumi perduti con il passare del tempo oppure per ridisegnare labbra sottili, tutto sempre con naturalezza.

Questi trattamenti si svolgono in ambulatorio medico e non ci sono particolari controindicazioni.

1 di 3

L’armonia è bellezza.

Antonella Contin