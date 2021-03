FASE 1 Raccogliere , catalogare e documentare tutti i fatti storici e le tradizioni popolari , culinarie e agricole del paese di Pitelli ( dall’inizio ai giorni nostri), sottoforma di foto – oggetti – documenti , racconti , statuti di associazioni etc et.

FASE 2 Creare un museo virtuale sotto foma di sito internet dal nome MEMOPITELLI.IT in modo che le future generazioni si possano documentare sul loro paese , in modo che i turisti si possano informare sulla storia del paese che hanno scelto per le vacanze , in modo che i pitellesi si possano ricordare dei tempi che furono.

FASE 3 Uscire dal web in ogni modo possibile Memopitelli.it vuole rendere museo il borgo stesso , tramite l’installazione di targhe informative sui palazzi e sui le pietre della memoria , organizzazione di escursioni storiche , di posizionamento di altre pietre della memoria (es. pietre da inciampo) , di mostre fotografiche , pubblicazione di libri e/o raconti sulla storia pitellese.

Le 3 FASI non sono sequite in modo consequenziale ma sono un traccia del progetto stesso che dal 2013 ha gi scoperto tanto ed è riuscito in operazioni importanti vedi https://www.borghiautenticiditalia.it/pitelli-una-comunit%C3%A0-unita-il-restauro-di-una-tela-del-500

e

Il team Memopitelli.it è composto dai fondatori del progetto stesso:

Marchini Valerio Vicepresidente Pro Loco Pitelli

Lagomarsini Carlo Segretario Pro Loco Pitelli

e dai Ricercatori storici :

Secoli Linda Consigliere Pro Loco Pitelli

Barli Federico socio ed ex presidente della Pro Loco Pitelli

Padula Massimiliano socio pro loco Pitelli