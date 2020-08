LA SPEZIA- Anche la Croce Rossa della Spezia, in vista della finale play-off di questa sera allo stadio “Picco”, si unisce agli appelli degli Ordini delle professioni sanitarie per invitare i tifosi dello Spezia Calcio a indossare le mascherine come misura di prevenzione del contagio da Covid-19. La CRI spezzina anche durante questa stagione ha garantito l’assistenza sanitaria in occasione dei match in casa delle Aquile e di quelli delle squadre giovanili al centro sportivo “Ferdeghini”, mettendo in campo ambulanze da soccorso, centri mobili di rianimazione e in media 30 operatori per garantire l’incolumità di giocatori e spettatori in caso di necessità. Anche questa sera si mobiliterà la macchina della sicurezza della Croce Rossa, con la presenza di 15 operatori formati per la gestione delle emergenze e 3 ambulanze per l’assistenza sanitaria dentro e fuori dallo stadio.

Ma per non vanificare gli sforzi messi in campo fino ad oggi per il contenimento dell’epidemia, il Presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis raccomanda ai tifosi un comportamento responsabile: “Si tratta di un momento storico per lo Spezia e tutta la città si sta unendo all’entusiasmo dei tifosi, ma è comunque possibile stare vicini alle Aquile senza dimenticare l’importanza della tutela della salute, per il bene di tutti gli spezzini. Per questo invitiamo tutta la comunità dei tifosi a indossare le mascherine protettive e rispettare il distanziamento sociale. Questa sera non si vincerà soltanto in campo, ma anche fuori dal campo, nel rispetto di tutte le persone che non ce l’hanno fatta a causa del Covid-19”.