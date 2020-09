LA SPEZIA- Al fine di garantire una maggiore tutela sanitaria sia ai residenti che ai turisti ospiti in questi giorni in Città, e vista l’ordinanza firmata dal Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che prevede l’obbligo, nel territorio spezzino, dell’utilizzo della mascherina durante l’intero arco della giornata in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, l’Amministrazione Peracchini ha deciso rendere disponibili, in gratuità, mascherine alle strutture ricettive della Città, in modo tale che possano essere distribuite agli ospiti che ne siano sprovvisti.

Con una lettera scritta alle associazioni di categorie e alle strutture ricettive, l’Assessore al Turismo Paolo Asti ha informato che il materiale potrà essere ritirato presso la portineria del Comune della Spezia, in piazza Europa 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 19, a partire dalla giornata di domani, 8 settembre 2020.