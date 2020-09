Dopo l’organigramma tecnico-dirigenziale del settore dilettantistico, il Magrazzurri ufficializza pure quello del proprio “vivaio”, anche quest’ultimo presieduto dal medesimo presidente del club Roberto Ferrarini; per il resto queste le cariche: Direttore generale Saverio Franchini / Direttori sportivi Andrea Benvenuto per quanto riguarda l’area tecnica ed Enrico Carannante per quanto concerne quella organizzativa / Capo Scuola calcio Andreino Mori / Economi Massimo Ratti ed Enrico Bernardini / Segretario Francesco D’ Acquale / Responsabile tornei Tamara Lorè / Addetto ai rapporti con Juniores e 1.a squadra Lorenzo Conti.

Venendo poi all’organico degli allenatori del settore giovanile…

Allievi 2004 – Campailla e Franceschini.

Giovanissimi 2006 – Benvenuto.

Giovanissimi 2007 – Ibba e Chiti.

Esordienti 2008 – Johuari e Putignano.

Esordienti 2009 – Muolo e Carmé.

Pulcini 2010 e 2011 – Mori.

Piccoli Amici 2013 – Giuliano, Rossini, Elsa.

Primi calci 2014 e 2015 – Babbini, Lombardi, Lambruschi.