MILANO – Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, presenta la nuova collezione dedicata al Natale, per scaldare i cuori e rilassare la mente con un pizzico di profumata magia. Quest’anno più che mai, il brand inglese sceglie di dare vita a una collezione all’insegna della creatività e della spensieratezza, per regalare un sorriso e un momento di profumato svago alle persi care.

Tra le proposte non mancano i classici più amati, come la linea Snow Fairy, la fragranza fatata e più rosa che mai, che quest’anno viene declinata in bombe da bagno, gel doccia, balsamo corpo, polverina e body spray fino ad arrivare al nuovissimo shampoo solido Snow Fairy, per un Natale etico e packaging-free.

Tante le novità che strizzano l’occhio ai simboli tradizionali delle feste: allegri personaggi e richiami fiabeschi nelle nuove bombe da bagno come I want a hippopotamus for Christmas, lo scoppiettante ippopotamo per fruttate immersioni, Tick-Tock per un bagno di frizzante buonumore e l’orsetto Butterbear per tenere coccole. Elfie Stick e Kinky Boots sono due divertenti spumanti da bagno per allentare lo stress tra soffici schiume, godersi la gioia di un bagno caldo e abbandonarsi al buonumore.

Gli oli essenziali sono un vero toccasana per l’umore e Lush sceglie di rendere magico il profumo del Natale 2020 con due fragranze esclusive della Florence Collection, la collezione di profumi creati per la Lush Perfume Library di Firenze, il primo concept store al mondo dedicato dal brand interamente ai profumi.

Fresh As, l’avvolgente armonia di abete siberiano, giglio fiorentino, aghi di pino e Frangipane, il delicato accordo gourmand di palosanto, mandorle e Frangipane. Entrambi disponibili in tre versioni: profumo, profumo solido e wash card.

La collezione di Natale, in edizione limitata é disponibile sul sito it.lush.com e in tutti i negozi Lush, in cui sono attivi i servizi di consultazione online e pick-up.