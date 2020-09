GENOVA. In data odierna Regione Liguria, in accordo con la Conferenza episcopale della Liguria, ha emesso l’ordinanza n.55 che elimina il numero chiuso nelle Chiese e nei luoghi di culto della regione. Sarà ripristinata la consueta capienza delle strutture, con l’obbligo di utilizzare la mascherina e mantenere la distanza di un metro tra persone non congiunte.