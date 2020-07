LA SPEZIA – Luna di Miele è un negozio storico della città, con sede in via Veneto 132/134, aperto dal 1962. Ad accogliere la clientela, sempre con il sorriso e tanta professionalità, ci sono Michela e Nicola.

Un negozio che riserva tante sorprese: da una splendida camicia da notte alla biancheria per la casa e per la nautica, con uno sguardo sempre attento alla tradizione, all’alta artigianalità e a tutto quanto fa moda. Tra i loro fornitori figurano i migliori artigiani italiani, fatta eccezione di una ditta svizzera. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, un vero percorso visivo, tattile e sensoriale.

Luna di Miele, lo dice il nome stesso, può essere il negozio giusto per la lista di nozze, ma ne uscirà soddisfatto anche chi desidera cose originali ed esclusive per rinnovare l’arredo della propria casa. A volte bastano una semplice trapunta, un piumino, una tovaglia, un cuscino, per dare un tocco diverso alle mura domestiche.

Sulla aggiornatissima pagina Instagram lunadimiele 62.lasp potrete ammirare gli shooting fotografici delle meravigliose collezioni, tra i quali uno realizzato poche settimane fa in collaborazione con Velamica Resort e Velamica Charter Nautico, nella suggestiva location di Lerici.

Dal 1° agosto anche per Luna di Miele inizieranno i saldi e vale sicuramente la pena farvi tappa!

Buona estate e attente allo stile!

Antonella Contin