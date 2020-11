LA SPEZIA- Ieri per l’ennesima volta il traffico da Ceparana a Santo Stefano, La Spezia, Arcola, Follo, Bottagna, Buonviaggio è andato in tilt.

Gli iscritii del Comitato La Ripa hanno intasato la mia pagina di lamentele, gente che per fare un tratto di strada di qualche km ha impiegato delle mezz’ore, pur avendo la Ripa aperta. Allora come Presidente e portavoce del Comitato La Ripa, mi chiedo anzi chiedo quanto ancora dobbiamo sopportare questo disagio?

Tante promesse, dal ponte alle rampe, tutte finite in bolle di sapone! Abbiamo segnalato varie volte che una parte del Ponte Di Ceparana ondeggia o vibra troppo, ieri sera (io ero presente) c’era un carico di mezzi non indifferente; l’esperienza la abbiamo già avuta per un simile motivo , non voglio creare allarmismi, ma ho provato anch’io sulla mia pelle l’esperienza di quel ponte e le sue penso e dico penso eccesive vibrazioni.

Quanto ancora dobbiamo sopportare tutto questo? Quanto ancora dobbiamo leggere articoli di giornale in cui viene ribadito costantemente che i lavori delle rampe iniziano ma le date non sono mai certe? Mesi e mesi di parole, ma chi paga caro tutto questo siamo noi cittadini che tutti i giorni ci muoviamo per lavoro ed altro? La gente giustamente mi dice ci sentiamo presi in giro dalle istituzioni.

Noi come Comitato La Ripa abbiamo fatto il possibile per essere ascoltati, ma purtroppo è uno scaricabarile tra enti la colpa è sempre degli altri. Purtroppo non si sa ancora adesso chi deve prendersi la responsabilità o l’onere di sbrogliare questa situazione , ma intanto i giorni anzi i mesi passano , è tutto ciò che abbiamo ottenuto è un ponte crollato ed una viabilità insostenibile!

Hermida e gli iscritti e non del Comitato La Ripa ringraziano per la considerazione pari a zero che le istituzioni hanno verso i cittadini!

Luciano Hermida, Comitato La Ripa