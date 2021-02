LA SPEZIA- È terminato con la distribuzione ai cittadini di 2 mila gel sanificanti il progetto di collaborazione tra la Prefettura e la Croce Rossa della Spezia per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

I Giovani della Croce Rossa spezzina a partire da novembre 2020 hanno avviato tra le vie del centro città e davanti alle scuole un’attività di sensibilizzazione sulle buone pratiche per la prevenzione dei contagi. In accordo con il Prefetto Maria Luisa Inversini, i volontari della CRI hanno distribuito gratuitamente gel sanificanti e volantini informativi con alcuni semplici consigli per tutelare la propria salute e quella altrui: lavarsi spesso e accuratamente le mani, evitare abbracci e strette di mano, indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

“Abbiamo deciso di combattere il virus non soltanto sulle ambulanze e aiutando le famiglie in difficoltà economica con la distribuzione di generi alimentari, ma anche mettendo in campo una preziosa attività di sensibilizzazione dei cittadini in collaborazione con la Prefettura, rivolta in particolare alle fasce più giovani della popolazione – commenta il Presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – In questo caso sono stati i Giovani CRI a sensibilizzare i loro coetanei, con un approccio non autoritario che in molte altre iniziative ha già avuto successo, per far capire loro l’importanza del rispetto di semplici regole per la tutela della salute di tutta la comunità”.