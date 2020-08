ALTO ADIGE – La natura è da sempre protagonista assoluta nell’offerta del gruppo alberghiero Familienhotels Südtirol in Alto Adige: tutte le attività proposte dai 25 hotel specializzati nella vacanza per la famiglia sono infatti l’occasione per i più piccoli di stare in mezzo alla natura, imparare divertendosi e condividere le nuove esperienze con mamma e papà.Tra queste c’è la lettura dell’oroscopo celtico degli alberi raffigurato e descritto nel libretto della novità 2020 dei Familienhotels Südtirol, consegnato ai bambini al check-in in hotel e scaricabile in formato digitale su www.familienhotels.com

L’oroscopo celtico degli alberi (descritto nel libretto “FAMILIX Junior” per i bambini dai 7 anni in su) deriva dall’antica credenza dei Celti, popolo del Nord Europa vissuto 2.000 anni fa, che gli esseri umani fossero un tempo degli alberi e che fossero stati trasformati da una qualche divinità. L’oroscopo si compone di 22 alberi diversi, ognuno riferito a un periodo o un giorno specifico dell’anno. Quale modo migliore per i bambini di scoprire e imparare i nomi delle diverse specie e divertirsi con mamma e papà a trovare il proprio “albero di nascita”?

Ecco i 22 alberi dell’oroscopo celtico con i relativi periodi-giorni: