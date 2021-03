LA SPEZIA- Dal 22 marzoa Le Terrazze arriva lo Shopping Online, una modalità tutta nuova per permettere ai visitatori di godere dello shopping comodamente da casa.

Il centro commerciale, ancora una volta, mette in atto una strategia che unisce il fisico al digitale e offre un innovativo servizio per agevolare gli utenti.

Usufruire dello Shopping Online è facilissimo: basta infatti registrarsi sul sito leterrazzeshoppingonline.it, entrare nell’ E-shop e scegliere i prodotti da acquistare con un semplice click.

Sarà possibile per gli utenti scegliere se ricevere i propri acquisti gratuitamente a casa oppure se optare per il servizio “click & collect” e ritirarli quindi presso l’infopoint, posizionato al piano 1 nell’area ristorazione del centro, che fungerà da punto informazioni e dal quale sarà inoltre possibile effettuare spedizioni di pacchi in Italia e all’estero.

Lo Shopping Online permetterà di acquistare dai ristoranti e dai negozi del centro che hanno aderito al servizio in modalità digitale, scegliendo i prodotti desiderati e ordinando a domicilio il pranzo o la cena dalla food court, tutto in piena sicurezza e comodamente da casa propria!

Ma le novità non finiscono qui!

Dal 22 marzo, registrandosi sul portale leterrazzeshoppingonline.it, il centro commerciale darà il benvenuto ai clienti con uno sconto di € 5 sul primo ordine online!

“In quest’ultimo anno le esigenze dei nostri visitatori sono state stravolte dalla pandemia ed è per questa ragione che Le Terrazze vuole dare un segnale di vicinanza e solidarietà ai cittadini offrendo nuovi servizi che possano agevolare gli utenti e il loro shopping. Con questa iniziativa vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per gli abitanti della Spezia e dintorni, garantendo anche online l’offerta dei nostri negozi e ristoranti in totale sicurezza e serenità.” Afferma Angela Berto, Direttore de Le Terrazze.