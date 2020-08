LEVANTO- Ferragosto a Levanto con il Levanto Music Festival Amfiteatrof (levantomusicfestival.it): domenica 16 e martedì 18 agosto due serate dedicate a musica classica e ottomana per esperienze artistiche di altissima qualità insieme al Quartetto di Cremona e Seyir Trio.

Domenica 16 agosto alle 21.30, all’Auditorium Ospitalia del Mare, il Quartetto di Cremona presenta un concerto in omaggio a Ludwig Van Beethoven, a 250 anni dalla nascita. Fin dalla nascita, nel 2000, il Quartetto di Cremona si è affermato come una delle realtà cameristiche più interessanti a livello internazionale, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica. Nel 2020 il Quartetto di Cremona festeggia i suoi primi vent’anni di carriera, celebrati nella stagione 20/21 con importanti debutti (Carnegie Hall di New York, Rudolfinum di Praga), concerti in Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Scandinavia e presso le principali istituzioni musicali italiane, e con un nuovo CD (in uscita a novembre 2020) per Avie Records. È composto da Cristiano Gualco (violino), Paolo Andreoli (violino), Simone Gramaglia (viola), Giovanni Scaglione (violoncello).

Martedì 18 agosto alle 21.30 la Loggia di Piazza del Popolo vede protagonista la musica ottomana di Seyir Trio, con Temel Muhittin (kanun), Tristan Driessens (oud), Murât Coşkun (percussioni). Nato nel 2016 come formazione ridotta del Lâmekân Ensemble, rinomato sestetto con sede nel Belgio, Seyir Trio propone composizioni originali ispirate dal patrimonio della musica Ottomana Turca. La formazione vanta esibizioni in sedi internazionali, come il Centre of fine Arts (Bruxelles), Concertgebow (Bruges), Albert Long Hall (Istanbul), Space of Mugham (Baku, Azerbaidjan) e l’ International Maqom Forum di Shahrishabs (Uzbekistan).

Gli appuntamenti del Festival sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione al numero 3408186956. Venticinque i posti disponibili.

Diretta streaming sulla pagina Facebook: Levanto Music Festival – Amfiteatrof

Levanto Music Festival Amfiteatrof accoglie i propri ospiti in totale sicurezza, garantendo distanziamento sociale e misurazione della temperatura per gli spettacoli dal vivo.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante, presieduto da Laura Canale, diretto da Tiziana Canfori e Fausto Cosentino con la collaborazione di Manuela Misuriello, digital manager, e Alberto Parravicini, direttore tecnico. Ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Associazione Amici di Paganini, Classica HD, Festival Paganiniano di Carro, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Per informazioni sul programma, sulle modalità di partecipazione e in caso di variazioni consultare: levantomusicfestival.it o Facebook: Levanto Music Festival – Amfiteatrof (@levantomusicfestival)