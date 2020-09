LEVANTO- In attesa del gran finale, sabato 12 settembre, il Levanto Music Festival Amfiteatrof (levantomusicfestival.it) si avvia alla conclusione con tre appuntamenti e ospiti speciali.

Lunedì 7 settembre alle 21.30 l’Auditorium Ospitalia del Mare ospiterà il concerto del Trio Mysotis e del pianista Giacomo Marchini, in collaborazione con il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia. Luca Bianchi (clarinetto), Nicolò Zappavigna (violoncello) e Alice Lazzini (pianoforte), uniti dalla formazione al Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia, porteranno in scena la musica dei grandi maestri, da Beethoven a Bruch e Johannes Brahms, e, in prima esecuzione, una composizione di Andrea Nicoli. Ad arricchire la serata, il pianoforte di Giacomo Marchini che suonerà pagine di Liszt e Prokofiev.

Mercoledì 9 settembre alle 21.30, nuovamente all’Auditorium Ospitalia del Mare, Massimiliano Damerini presenterà “Wiener Atmosphäre”, concerto di musica classica al pianoforte. Wiener Atmosphäre è la dimostrazione di come la cosiddetta “forma-sonata” abbia avuto uno sviluppo straordinario a Vienna, da Haydn a Berg. In questa particolare serata verranno messi a confronto tre capolavori pianistici, da Beethoven a Schubert, passando appunto per Berg. Genovese, Damerini è considerato uno degli interpreti più rappresentativi della sua generazione e ha suonato in alcuni dei principali teatri e sale da concerto del mondo: Konzerthaus di Vienna, Barbican Hall di Londra, Teatro Alla Scala di Milano, Teatro Colón di Buenos Aires, Herkules Saal di Monaco, Gewandhaus di Lipsia, Salle Gaveau e Cité de la musique di Parigi, Victoria Hall di Ginevra, Tonhalle di Zurigo, Auditorio Nacional di Madrid, collaborando in qualità di solista con prestigiose orchestre.

Giovedì 10 settembre alle 18.00 si terrà l’ultimo incontro del Festival all’Auditorium Ospitalia: “Dalla didattica alla composizione: i palazzi della memoria in musica” con Roberto Cipollina. Un’occasione per approfondire la tecnica didattica del Palazzo della memoria e la sua applicazione anche nella musica.

Gli appuntamenti del Festival sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione al numero 3408186956. Venticinque i posti disponibili.

Diretta streaming sulla pagina Facebook: Levanto Music Festival – Amfiteatrof.

Levanto Music Festival Amfiteatrof accoglie i propri ospiti in totale sicurezza, garantendo distanziamento sociale e misurazione della temperatura per gli spettacoli dal vivo.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante, presieduto da Laura Canale, diretto da Tiziana Canfori e Fausto Cosentino con la collaborazione di Manuela Misuriello, digital manager, e Alberto Parravicini, direttore tecnico. Ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Associazione Amici di Paganini, Classica HD, Festival Paganiniano di Carro, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Per informazioni sul programma, sulle modalità di partecipazione e in caso di variazioni consultare:

levantomusicfestival.it

Facebook: Levanto Music Festival – Amfiteatrof (@levantomusicfestival)