LA SPEZIA- Riceviamo e pubblichiamo.

Sono un’Operatrice socio sanitaria che lavora presso Asl5, purtroppo devo denunciare il fatto che malgrado le annunciazione del governatore Toti e del nostro sindaco Peracchini la sanità territoriale non funziona per niente, siamo abbandonati a noi stessi, tutto questo lo sto vivendo sulla mia pelle e sulla pelle della mia famiglia. Il giorno 6 novembre mio marito si è recato al Pronto soccorso di Sarzana per febbre alta e crisi respiratoria, dopo aver ricevuto le dovute prestazioni sanitarie, compreso tampone, gli è stata riscontrata una polmonite con febbre alta, con ancora la risposta del tampone non pervenuta, è stato mandato a casa con terapia, a quel punto chiamo il mio medico di base per sapere come devo comportarmi e lui mi suggerisce di entrare in quarantena, sia io che i miei due figli, la risposta del tampone positivo di mio marito purtroppo, arriva il giorno 7 novembre, il medico mi dice di chiamare ASL per sapere l’iter e Asl mi dice di chiamare il medico, nel frattempo chiamo i numeri utili per l’emergenza Covid, ma da due giorni non risponde nessuno, chiamo il 118 e ovviamente rispondono che loro possono intervenire solo per portarti in ospedale. Ora pure io mi sento spossata, con tosse e dolori muscolari ovunque, mio figlio pare già influenzato, ma il mio medico non può darmi malattia fino a che non gli arriva comunicazione Asl. Ovviamente questo comporta un assenza ingiustificata sul posto del lavoro, costringendo così le persone a recarsi ai pronto soccorsi. Com’è possibile tutto questo? Siamo abbandonati, o stai morendo o altrimenti a domicilio non esiste nessun servizio tanto decantato.

Martorana Tiziana.