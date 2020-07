A volte basta una piccola scintilla per scatenare una grande prova di solidarietà: da Genova la cultura del sospesosi espande a macchia d’olio lungo tutta la Penisola grazie a Fabbri 1905. Da Roma a Bologna, dalla Lombardia alla Sicilia, dalla Toscana alla Puglia fino al Friuli-Venezia Giulia, sempre più artisti del dolce aderiscono all’iniziativa che consente di condividere una parentesi di spensieratezza – che sia una colazione al bar o un cono gelato – con i tanti che stanno attraversando un momento di difficoltà economica.

Tutto è partito dall’idea di Rosa Pinasco, gelatiera del centro storico di Genova e partner della Fabbri Master Class, che a giugno ha lanciato l’idea del gelato sospeso – ne consumi uno e ne lasci pagato un altro. Il successo e la bontà dell’iniziativa hanno spinto Fabbri 1905, azienda da oltre cento anni al fianco delle famiglie e dei professionisti del dolce, a chiamare a raccolta i propri partner Maestri Gelatieri e Pasticceri per trasformare l’idea solidale in un’azione virale. L’appello ha riscosso un immediato riscontro e, da Nord a Sud della Penisola, in pochi giorni hanno aderito otto professionisti, che metteranno a disposizionecolazioni e gelati già pagati. L’iniziativa proseguirà durante tutta l’estate e sarà possibile aderire collegandosi al sito di Fabbri 1905, nella sezione notizie,dove saranno riportate le info necessarie e si potrà ricevere la locandina scrivendo nell’apposita email di contatto.

Di seguito l’elenco dei professionisti e dei locali che hanno già aderito all’estate solidale 2020 promossa da Fabbri 1905:

– PINASCO ROSA: Il Profumo di Rosa – via Cairoli, 13 A/R, 16124 Genova GE – GELATO

– DEMONTIS GIOVANNI: Squisi Too – via Benedetto Corce 71/73, 00142 Roma RM COLAZIONE

– RUSSO ANTONIO: La Borbonica – Via Riva di Reno, 110/ b, 40121 BolognaBO – COLAZIONE

– ELMI FRANCESCO: Pasticceria Regina Di Quadri Bologna – Via Castiglione, 73/A, 40124 Bologna BO – COLAZIONE

– TONOLI FABIO: Il Gelato della Bottega – Via Martiri della Libertà, 14, 25035 Ospitaletto BS – GELATO

– NETTI PIETRO: Pasticceria Chantilly – Largo Portagrande, 72/77, 70013 Castellana Grotte BA – GELATO

– BETTINI MARCO: La Veneta Castiglioncello – Via Guido Biagi, 13, 57016 Castiglioncello LI – GELATO

– DI BERT GIULIA: Frescaidea Di Mattelloni Marta – Piazza Giuseppe Garibaldi, 7 B, 33010 Colugna UD – GELATO

– GRADITI MARIO: Pasticceria Graditi – Viale Europa, 124, 90036 Misilmeri PA – GELATO

Fabbri 1905 Tradizione e artigianalità, ma anche slancio innovativo, spirito visionario e attenzione al sociale e alla sostenibilità. Sono le anime che convivono nell’ “Azienda dell’Amarena”: familiare – siamo oggi alla 5° generazione – fortemente radicata sul territorio bolognese, ma anche holding che esporta oltre 1300 prodotti in più di 100 nazioni. La produzione oggi è organizzata su 17 linee e divisa in tre Business Unit: pasticceria e gelateria artigianali, con prodotti per tutte le esigenze degli artigiani del dolce, il mondo del fuoricasa, con un’offerta di soluzioni e servizio rivolta ai professionisti della ristorazione e del bar. Tutto il know-how espresso sui mercati professionali viene portato anche nel largo consumo, dove Fabbri è leader indiscusso di mercato con prodotti come la sua Amarena e gli sciroppi.