LA SPEZIA- ll GAD, Gruppo Astronomia Digitale, associazione astronomica della Spezia, organizza l’evento pubblico gratuito, “L’ESA e la Stazione Spaziale Internazionale. Il Laboratorio Columbus” con Matteo Tacconi, scienziato dell’Agenzia Spaziale Europea, uno dei responsabili della strumentazione della Stazione Spaziale Internazionale.

L’evento sarà visibile sul canale youtube del GAD, adatto a tutti, e soprattutto, da non perdere!

Venerdì 30 aprile alle ore 21:15 diretta Youtube: https://youtu.be/I1UJ7jLV154

Argomenti:

A cosa serve veramente la Stazione Spaziale Internazionale

La Stazione Spaziale Internazionale: genesi di uno strumento per i voli abitati: ASIM : Atmosphere Space Interaction Monitor

Breve introduziona all’Agenzia Spaziale Europea

Cosa e’ la Stazione Spaziale

I payloads interni ed esterni, un’overview

Lo sviluppo di un progetto spaziale. L’esempio di ASIM

Saranno descritti gli importanti esperimenti del modulo spaziale Columbus, condotti in assenza di gravità e nel vuoto, destinati all’osservazione della Terra e dello Spazio, strumenti scientifici come l’ “ISS-RapidScat” della NASA per la climatologia terrestre, il “Solar” che è all’esterno del laboratorio spaziale Columbus e il cui obiettivo scientifico è la misurazione dell’emissione solare (con un’accuratezza estrema) al fine di aumentare le conoscenze sul sole e le stelle, per comprendere l’interazione tra il vento solare e l’atmosfera terrestre e per la modellizzazione, la chimica e la climatologia atmosferica.

Ci sarà anche la possibilità per tutti, usando la chat del canale, di rivolgere domande dirette all’ospite della serata.

