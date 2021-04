LERICI – A Milano, all’alba del 26 aprile, un cinema ha fatto il tutto esaurito con la prima proiezione post chiusura, a dimostrazione della voglia di tornare nelle sale cinematografiche.

A Lerici il cinema Astoria riapre le sue porte venerdì 30 aprile, proiettando una pellicola d’eccezione: Nomadland, fresco di tre statuette agli Oscar.

Una delle poche sale italiane di provincia a riaprire i battenti, il Cinema Astoria riparte quindi in grande: da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio (proiezioni alle ore 16.00 – e 18.15) in cartellone il pluripremiato film di Chloé Zhao, vincitore delle statuette come miglior film, miglior regia e migliore attrice protagonista. Riconoscimenti che si aggiungono al Leone d’Oro a Venezia 2020, ai quattro premi BAFTA e ai due Golden Globe vinti in precedenza.

Il film è interpretato da Frances McDormand, attrice che arriva a tre Premi Oscar per le sue interpretazioni e che, nel discorso di ringraziamento alla appena conclusa cerimonia degli Oscar ha invitato tutti ad andare al cinema.

Chloé Zhao, cinese di nascita, racconta ancora una volta l’America che ama: quella dei grandi spazi, di cui filma i limiti tanto quanto l’assenza di confini, e della solidarietà fra coloro che si ritrovano ai margini, in questo caso a causa di un welfare e di un sistema sanitario inesistenti.

Gli spettacoli si svolgeranno esclusivamente con posti a sedere preassegnati e sarà assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.

La capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.

Le proiezioni si svolgeranno nel rispetto delle linee guida vigenti.

È possibile prenotare o acquistare il biglietto tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it o telefonando al 0187/24422, tutti i giorni dalle 15.00 alle 21.00, oppure via whatsapp al 3485543921.