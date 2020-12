LERICI – Educatori, operatori sociali, psicologi, pedagogisti, animatori e oss si mettono a servizio del territorio per non lasciare isolato nessuno.

Le significative restrizioni a cui il territorio è soggetto a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso conducono, sempre di più, a un severo isolamento delle persone, in particolare dei soggetti più fragili: in primis gli anziani, ma anche i minori, i disabili, i pazienti psichiatrici e chi soffre di disturbi psicologici. Si assiste, sempre più frequentemente, all’insorgere di fenomeni depressivi e regressivi, anche in soggetti non specificatamente a rischio.

Per queste ragioni il Comune di Lerici ha avviato a partire da oggi, lunedì 21 dicembre 2020, il progetto di assistenza telefonica personalizzata “Serenamente a casa”, rivolto ai soggetti più fragili.

Contattando il numero telefonico dedicato al servizio – 0187960281 –, attivo dalle 9 alle 17, sette giorni su sette, i cittadini potranno prendere contatto con professionisti volontari, pronti ad accogliere richieste di aiuto e supporto ma anche a captare segnali indiretti. I volontari agiranno inoltre su segnalazione degli assistenti sociali e della rete amicale/parentale.

“Il servizio si propone di offrire una rete di monitoraggio e salvaguardia, sia concreta che psicologica, per tutte le persone che si trovano ad affrontare difficoltà dovute a questo periodo di chiusure generalizzate – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Di Sibio -. Accoglienza telefonica di problemi, segnalazioni, dubbi o richieste di sostegno, attivazione diretta per supporto immediato o segnalazione ad altre realtà territoriali, ricerca di situazioni critiche e monitoraggio continuo delle situazioni a rischio sono gli obiettivi principali a cui questo progetto tende”.

Il progetto, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Elleuno, godrà di uno scambio continuativo con la Pubblica Assistenza di Lerici e del sostegno delle altre associazioni del territorio, oltre che di contatti costanti con delivery privati, market della grande distribuzione e singole botteghe.