LERICI- I Sensi del Mare accende le sue luci in contemporanea al Festival Suoni dal Golfo diretto da Gianluca Marcianò. Questo festival è importante perché tocca le radici della musica e porta magia coinvolgendo musicisti del mondo.

Arte, musica e poesia, perché anche la poesia sarà protagonista della serata inaugurale con un omaggio alla poetessa russa Ol’ga Aleksandrovna Sedakova vincitrice del Premio LericiPea “alla Carriera” 2020. Un’unione delle arti che trasmette una comunione d’intenti tra le grandi manifestazioni culturali di Lerici.

Uno dei borghi di mare più belli della Liguria, amato da letterati ed artisti, con spiagge dorate, castelli medievali e ville immerse nel verde. Perla della Riviera di Levante, è affacciata sul Golfo dei Poeti, al centro di una piccola insenatura dominata da un promontorio su cui si erge il Castello. Nel luogo della bellezza assoluta, cantata da tanti intellettuali si realizzerà il progetto “I sensi del mare” con un percorso estetico ed etico attraverso la rinnovata attenzione ai nostri cinque sensi. Un invito ad investire sul nostro essere grazie all’arte e alla cultura. Lerici, città dei poeti, punta a un’idea di purezza, sull’identità mediterranea, sulla dimensione poetica, etica e culturale. Artisti, musicisti, studiosi di livello internazionale parteciperanno al progetto che si rivolge al sentire, al vedere, al fiutare, al toccare, ed è un invito ad essere tutti partecipi, tutti attori pronti a generare e sviluppare attitudini nella dimensione dello stupore.

Da questo punto di vista potremo ammirare i Castelli di Lerici e San Terenzo illuminati da Marco Nereo Rotelli a nuova luce e scoprire i profumi della e nella natura di Maria Candida Gentile, ascoltare e “vedere” una nuova web radio dedicata a Lerici ideata da Alessio Bertallot e ritornare alla magia della scrittura a mano con la presenza del più grande poeta cinese, Yang Lian, coadiuvato da Guido Andrea Pautasso. Inoltre, per passare al quotidiano, ascolteremo le problematiche e le risorse del mare raccontate da Giuseppe Costa, Sergio Buttiglieri e Marco Buticchi e, per passare alla terra, Oscar Farinetti interverrà sul gusto mediterraneo e Carlo Montalbetti e Nando Pagnoncelli racconteranno come la possibilità di vivere in un ambiente più sano dipenda dal senso civico e dal rispetto verso l’altro.

Cinque sensi per Lerici: il progetto che viene proposto è articolato in più fasi che toccano i cinque sensi

VISIONI | Marco Nereo Rotelli

Con Marco Nereo Rotelli vedremo una spettacolare installazione luminosa tra i castelli di Lerici e San Terenzo. La luce sulle mura sarà del tipico colore azzurro/blu creato dall’artista e dedicato al mare. Saranno proiettati, con la cifra stilistica caratteristica di Rotelli, i versi della grande poetessa russa Ol’ga Aleksandrovna Sedakova, vincitrice del Premio LericiPea “alla Carriera” 2020. Un omaggio alla grande storia di questo Premio, giunto alla sua sessantaseiesima edizione e tra i primi in Europa, che connota culturalmente Lerici come “città della poesia”. Un laser con i colori della bandiera italiana unirà simbolicamente i due castelli creando un ponte luminoso che attraversa il borgo. Per la serata inaugurale è prevista una performance di Marco Nereo Rotelli alla lavagna luminosa. La videoproiezione sarà arricchita, secondo lo stile inconfondibile di Rotelli, dai versi poetici dedicati al mare. All’interno della Galleria Padula saranno esposte le cinque opere di Marco Nereo Rotelli dedicate ai cinque sensi. Sono opere monocrome dove il colore bianco rimanda alla luce. La mostra è presentata da un testo dedicato alla luce di Massimo Cacciari.

ASCOLTI | Alessio Bertallot

Il musicista e dj Alessio Bertallot creerà la webradio cross-mediale radiolerici.it dedicata a Lerici e al Golfo dei Poeti. La radio è uno strumento che arriva ovunque, nelle case di tutti, specialmente in momenti come questo, di isolamento forzato che abbiamo vissuto, comunica e unisce allo stesso tempo. “Le musiche di Radio Lerici sono foglie di un albero che ha le sue radici nel Jazz, nel Soul e nell’Hip Hop, e persino nella grande cultura italiana dei compositori di colonne sonore, dagli anni ‘60”. Una sezione delle immagini che si succederanno sul sito web della radio sarà raccolta tra la popolazione di Lerici che sarà invitata ad una interazione attiva.

PROFUMI | Maria Candida Gentile

Maria Candida Gentile è riconosciuta internazionalmente come uno dei nasi più apprezzati al mondo. La sua formazione a Grasse sotto la guida di alcuni dei più importanti maître parfumeurs le ha consentito di sviluppare un approccio creativo molto personale e assolutamente non convenzionale. È un’artista che racconta storie per instaurare con noi conversazioni intime, per imparare a comprendere il più inafferrabile dei nostri sensi: l’olfatto. Il suo intervento prevede la diffusione di uno speciale profumo appositamente studiato per Lerici all’interno della Galleria Padula.

CON/TATTI | Guido Andrea Pautasso e Yang Lian

Un ‘contatto’ che sarà foriero di nuovi orizzonti quello tra il più grande poeta cinese vivente Yang Lian e lo scrittore e studioso del Futurismo Guido Andrea Pautasso. A loro si chiede di ‘attivare’ un processo creativo che passa attraverso il tatto, di lavorare sulla scrittura a mano, quella che unisce il palmo alla mente, e di invitare i presenti proprio attraverso il gesto dello scrivere, fatto di tratti e a volte come di onde, a percepire i profumi e le memorie del mare per brevi racconti. Il contributo di Yang Lian, calligrafo e poeta, e Pautasso scrittore ma anche poeta visivo, cerca di concretizzare l’idea di una riformulazione dei nostri atteggiamenti, dei comportamenti dell’Uomo del XXI secolo.

SAPORI | Oscar Farinetti

Oscar Farinetti interverrà sul gusto italiano, sul territorio e la natura, in un incontro aperto a tutti ma specialmente ai ristoratori di Lerici per una grande unione sull’eccellenza gastronomica locale.

LA GALLERIA DEI SENSI | arte diffusa

La Galleria Padula, di recente aperta alla città, si trasformerà nella Galleria dei Sensi: un luogo capace di coniugare simultaneamente linguaggi diversi. Una sorta di aria wagneriana accompagna l’opera pensata per questo suggestivo luogo che fu rifugio antiaereo durante il secondo conflitto mondiale: è ora luogo di passaggio che si presta a un’arte che declina una sensibilità mediterranea, fatta di suoni, profumi, visioni. La galleria avrà esposte le cinque tele bianche di Marco Nereo Rotelli e sarà completamente illuminata con la sua cifra stilistica e, in questa luce, si potrà esperire una sinestesia. Sarà da un lato inondata dal “profumo della luce” ideato dal maitre parfumeur Maria Candida Gentile, dall’altro diffusa da suoni e musiche della web radio di Alessio Bertallot.

In questa situazione immersiva il visitatore troverà al centro del percorso l’area Con/tatto: i passanti saranno infatti invitati a scrivere un proprio pensiero dedicato ai cinque sensi su una serie di buste in carta riciclata ideate da Marco Nereo Rotelli con la sua cifra stilistica. La calligrafia è un’arte che, in un tempo in cui tutto è veloce e immediato, ci impone di scegliere di rallentare e di osservare. La busta e il cartoncino interno sono parte del progetto già per la stessa loro materialità poiché sono il prodotto di una “rigenerazione”. Questa sezione centrale è ideata con Comieco e vuole sottolineare che il mondo della carta è il mondo della cultura dell’uomo. L’idea è di imprimere un carattere sinestetico a tutto il progetto, un “sesto senso” che si materializza nell’interazione degli altri cinque. I vari elementi che caratterizzano I sensi del mare non saranno dunque eventi singoli e fine a se stessi ma si svolgeranno nella durata dei due mesi nella logica dell’intreccio linguistico.

CATALOGO La casa editrice Effigi pubblicherà un catalogo che raccoglierà la storia dell’intero progetto, avrà i di contributi di Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria – Leonardo Paoletti, Sindaco di Lerici – Massimo Cacciari – Andrea Bocelli – Oscar Farinetti – Maria Candida Gentile e Lara Conte – Gianluca Marcianò – Alessio Bertallot – Carlo Montalbetti – Yang Lian – Guido Andrea Pautasso – Giuseppe Costa – Sergio Buttiglieri – Marco Buticchi.

INFO: www.lericicoast.it

Radio lerici: www.radiolerici.it

Pagina Facebook: I sensi del mare – Lerici

Pagina Instagram: isensidelmare_lerici

PROGRAMMA

Ogni evento è ad ingresso gratuito

EVENTO INAUGURALE – Castello di Lerici / Via Giuseppe Mazzini

Il giorno 3 agosto, al termine della serata di apertura del Festival Suoni dal Golfo diretto da Gianluca Marcianò, dalle ore 22, si assisterà all’accensione delle luci sui castelli e alla performance live alla lavagna luminosa di Marco Nereo Rotelli, con un’inedita video proiezione dinamica e uno speciale djset di Alessio Bertallot.

GALLERIA DEI SENSI – Galleria Padula

Il giorno 4 agosto alle 20:00 inaugurerà la Galleria dei Sensi con l’esposizione delle opere bianche di Marco Nereo Rotelli e l’evento Con/tatto che prevede l’interazione con il pubblico. Le opere sono inedite di misura 150 x150 cm, anno 2020. Tecnica: acrilico, pigmenti e smalto su tela. Titolo della serie di cinque opere “Bianca Luce”.

INCONTRI

Nella durata dei due mesi del progetto sono programmati incontri pubblici. Gli incontri sono introdotti da Marco Nereo Rotelli e moderati da Guido Andrea Pautasso e avranno il seguente programma di massima.

Nella location di Suoni dal Golfo, Rotonda Vassallo, ore 18:30

4 agosto: Il sapore della terra e mare Oscar Farinetti e Marco Nereo Rotelli

16 agosto: Sound mediterraneo. Alessio Bertallot e Gianluca Marcianò

In Piazza Brusacà a San Terenzo, ore 18:30

18 agosto: Il profumo della luce Maria Candida Gentile e Lara Conte

25 agosto: Etica ed estetica del mare Marco Buticchi, Giuseppe Costa e Sergio Buttiglieri

7 settembre: Un senso indispensabile: il senso civico Carlo Montalbetti e Nando Pagnoncelli

12 settembre: Con/tatto Guido Andrea Pautasso e Yang Lian.