26 settembre, infatti, grazie agli incantesimi di un'allegra banda di streghette pasticcione, il regno della magia alle porte di Milano, che si è recentemente aggiudicato per il quarto anno consecutivo il titolo di parco a tema più amato d'Italia secondo Tripadvisor, si trasforma nel fantastico mondo di HalLEOween. Tra nuovi spettacoli dal vivo, gustosi dolcetti e divertenti scherzetti a mamma e papà, si potrà vivere l'atmosfera della festa più misteriosa e divertente dell'anno insieme ai PJ Masks, Masha e Orso, Bing e Flop e tutti gli altri beniamini del mondo dei cartoni animati. Tra nuovi spettacoli dal vivo, gustosi dolcetti e divertenti scherzetti a mamma e papà, si potrà vivere l’atmosfera della festa più misteriosa e divertente dell’anno insieme ai PJ Masks, Masha e Orso, Bing e Flop e tutti gli altri beniamini del mondo dei cartoni animati. Debutto in grande stile sabato 26 settembre con due ospiti d’eccezione, amatissimi dai più piccoli: Carolina Benvenga, volto noto della TV dei bambini, e Topo Tip, il simpatico topolino amico dell’ambiente protagonista dell’omonima serie animata. I due amici saliranno sul palco Minitalia insieme ai padroni di casa Leo e Mia per tre diversi appuntamenti nel corso della giornata: insieme ci faranno ballare con le loro divertentissime baby dance, un progetto che ha conquistato il web con oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra le canzoncine proposte anche “Vedo Vedo Halloween edition”! Ma le sorprese continuano per tutto ottobre, con tanti nuovi spettacoli a tema che lasceranno a bocca aperta grandi e piccini con le loro trame avvincenti, rigorosamente a lieto fine, messe in scena da un cast artistico di ballerini, acrobati e cantanti di primo livello, accompagnati da ricercati costumi, musiche originali ed effetti speciali. Si parte con due spettacoli allestiti nei palchi all’aperto: “La Cerimonia dei Sortilegi”, dedicato alla nascita di una streghetta che imparerà a fermare il tempo e ad animare i suoi giocattoli, e “Il Tesoro del Nilo”, avventura di una ciurma di pirati alle prese con i misteriosi segreti di un faraone e delle sue mummie. E ancora, una baby dance per preparare la pozione magica di HalLEOween e scatenarsi insieme a Leo, Mia e ad un gruppo di simpatiche streghe, e il grande ritorno di Fantasmi, musical allestito all'interno della LeoArena con accessi contingentati e distanziamento del pubblico per garantire "un'esperienza SICURAmente divertente", come recita il motto del parco di quest'anno. Festival delle Scope Magiche, alle prese con le lezioni della Scuola di Volo per prepararsi alla notte del 31 ottobre, quando il parco resterà aperto fino alle 22. Tra decine di giostre per tutti i gusti e le età, non mancheranno deliziosi momenti dedicati ai più golosi: oltre ai tradizionali menù, anche gluten free, si potranno infatti assaggiare mele caramellate, zucchero filato, caldarroste, bretzel e marshmallow, oltre a squisite "pozioni magiche" al gusto di birra e vin brulé per gli adulti. Passeggiando tra ritrovi di zucche, dispettosi fantasmini e improbabili mostriciattoli, si potrà scoprire anche il Presenti all'appello, insieme a Leo e Mia nelle insolite vesti di stregoni tuttofare, Bing e Flop, Masha e Orso nella loro Foresta, i personaggi di MiraculousTM – le storie di Ladybug e Chat Noir e il Trenino Thomas, pronto ad offrire un divertente giro del parco a bordo dei suoi vagoni scintillanti. Ad attendere grandi e piccini ci saranno anche i PJ Masks – Superpigiamini nella nuovissima PJ Masks City, la prima e unica area a tema del mondo dedicata agli eroi della serie TV: imperdibile un viaggio intorno al Quartier Generale a bordo del Gufaliante per poi trasformarsi in veri supereroi nel Parco Giochi e incontrare dal vivo al Museo Gattoboy, Geco e Gufetta. Infine, per imparare divertendosi, si potranno visitare la Fattoria degli Animali e conoscere da vicino i suoi abitanti a 4 zampe, e la Minitalia, che permette di (ri)scoprire le bellezze naturali e artistiche del Belpaese. Cambia la stagione, ma a Leolandia la convenienza è sempre la stessa:anche durante il periodo di HalLEOween, infatti, per ogni biglietto a data fissa o libera acquistato, sono previsti due ingressi omaggio, per un totale di 3 giorni di intenso divertimento al prezzo di 1! E, come sempre, è possibile cogliere l’occasione della visita a Leolandia per regalarsi un weekend alla scoperta di Bergamo e del territorio circostante, approfittando dei pacchetti “Parco + Hotel” prenotabili direttamente sul sito di Leolandia, a partire da 39,90 euro a persona, con bambini fino a 89 cm di altezza gratis! Tutti i dettagli, incluse le promozioni, gli orari e i giorni di apertura del parco sono disponibili sul sito www.leolandia.it Leolandia Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02/9090169.