LA SPEZIA- Il centro commerciale Le Terrazze supporta le bellezze del territorio promuovendo il libro “Percorsi ad Anello. Camminare per conoscere”, ideato dal Club Alpino Italiano Sezione della Spezia per la valorizzazione dei percorsi sentieristici ad anello presenti sull’arco collinare della città e presentato lo scorso 28 febbraio 2021 presso la Villa della Contessa Castiglione di Virginia Oldoini in Località Isola in presenza delle Istituzioni.

Nella settimana dal 12 al 16 aprile, dalle ore 13 alle 19, sarà allestito uno stand presidiato dai volontari del CAI per la promozione del libro, nella galleria al piano 0 del centro commerciale.

“Percorsi ad Anello” è una raccolta di sentieri che collegano la città con l’alta via del Golfo, definiti ad anello perché partono ed arrivano nello stesso punto. Un libro che racchiude panorami mozzafiato della città e della costa, bellezze naturali nascoste nel nostro territorio da esplorare. L’itinerario del Sentiero 228, inserito nella Rete Escursionistica Ligure, attraversa anche “Le Terrazze” infatti, all’interno della galleria del Centro Commerciale, sono presenti bandierine identificative 228 che indicano agli escursionisti la strada che dovranno percorrere partendo da Via Veneto per giungere al Forte di Montalbano incontrando emergenze storico/ culturali e godendo di una stupenda vista panoramica sul Golfo.

Angela Berto, Direttore de Le Terrazze afferma: “Le Terrazze, da anni, collabora e sostiene con entusiasmo il CAI della Spezia. Anche quest’anno siamo lieti di poterli ospitare per promuovere questo bellissimo progetto ‘Percorsi ad Anello’. Un invito ai nostri visitatori e noi tutti a riscoprire ed esplorare tutte le eccellenze storico/culturali che la nostra città racchiude e godere dei suoi splendidi panorami nascosti nella natura.”

Alessandro Bacchioni, Presidente CAI sezione della Spezia, dichiara: “La Sezione del Club Alpino Italiano della Spezia ringrazia la Direzione del Centro Commerciale Le Terrazze per aver concesso l’opportunità di far conoscere questo progetto ad un numero sempre più cospicuo di persone. ‘Camminare per Conoscere’ è il sottotitolo al quale vorremmo dare il giusto risalto: conoscere luoghi, panorami, ambienti, storia e persone​ che in questo momento si isolano per sfuggire al contagio, riappropriandoci del territorio nel quale viviamo ma che poco conosciamo.”​